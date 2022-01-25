https://tr.sputniknews.com/20220125/barty-ve-berrettini-avustralya-acikta-yari-finale-yukseldi-1053122872.html

Barty ve Berrettini, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Barty ve Berrettini, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve erkeklerin 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:32+0300

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2022-01-25T22:32+0300

spor

avustralya açık

yarı final

ashleigh barty

matteo berrettini

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 1 numarası Barty, 21 numaralı seribaşı Jessica Pegula'nın karşısına çıktı.Avustralya Açık'ta peş peşe 2. çeyrek finalini oynayan Pegula'ya sadece 2 oyun veren Barty, korttan 2-0 (6-2, 6-0) galip ayrıldı.Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen Barty, 2020'den sonra turnuvada 2. kez son 4 isim arasına girdi.Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki Madison Keys ile eşleşti.Berrettini, Monfils'i 5 sette geçtiGünün teklerdeki son çeyrek final maçında ise erkeklerin 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ile 17 numaralı seribaşı Gael Monfils karşılaştı.Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk 2 setini 6-4'lük skorla Berrettini, 3 ve 4. setlerini ise 6-3'lük skorla Monfils hanesine yazdırdı.Final setinin ilk oyununda servis kırmasının ardından rüzgarı arkasına alan Berrettini, seti 6-2, 3 saat 49 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Berrettini, 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile karşılaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20220122/avustralya-acikta-nadal-ve-barty-tur-atladi-osaka-elendi-1053003250.html

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avustralya açık, yarı final, ashleigh barty, matteo berrettini