https://tr.sputniknews.com/20220125/bazen-birkac-yudum-bazen-tamami-sosyal-medya-fenomeni-saglik-icin-regl-kanini-ictigini-anlatti-1053094897.html
'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı': Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı
'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı': Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı
İspanya'da bir sosyal medya fenomeni daha sağlıklı olmak için kendi regl kanını içtiğini açıkladı. Bilim insanları ise bu uygulamanın bilimsel dayanağı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:03+0300
2022-01-25T10:03+0300
2022-01-25T10:03+0300
ispanya
regl
barcelona
jasmine alicia carter
instagram
tiktok
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053095565_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_e616c8567d2134d8702c243dbd8f659a.jpg
Instagram'da 23 bine, TikTok'ta da 13 bine yakın takipçisi olan 30 yaşındaki Jasmine Alicia Carter, "Regl kanınızın ilaçtan farkı yok" diyerek amacını şöyle açıklıyor: Regl döngüsünde yatan kutsallığı anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak. Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen Carter tampon ve pedlerin 'kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini de bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor. Aksine regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu öne süren Carter, News Dog Media sitesine verdiği demeçte regl olduğu dönemde tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı içtiğini anlattı. Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Carter ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi. Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici maddeler arasında da protein, demir, bakır, selenyum. Regl kanındaki besin maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter, "Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanının o kadar da iyi olmayacaktır" dedi. Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı. Bilim ise Carter'ın görüşlerini desteklemiyor. Cosmopolitan dergisine konuşan dermatolog Jennifer Vickers regl kanının cilde faydalı bazı özellikleri olduğu söylense de maske olarak kullanılmasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığının altını çizdi.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053095565_48:0:897:637_1920x0_80_0_0_d5a00513f5e9b82bcaba86df8ae1a059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, regl, barcelona, jasmine alicia carter, instagram, tiktok
'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı': Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı
İspanya'da bir sosyal medya fenomeni daha sağlıklı olmak için kendi regl kanını içtiğini açıkladı. Bilim insanları ise bu uygulamanın bilimsel dayanağı olmadığını hatırlattı.
Instagram'da 23 bine, TikTok'ta da 13 bine yakın takipçisi olan 30 yaşındaki Jasmine Alicia Carter, "Regl kanınızın ilaçtan farkı yok" diyerek amacını şöyle açıklıyor: Regl döngüsünde yatan kutsallığı anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak.
Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen Carter tampon ve pedlerin 'kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini de bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor. Aksine regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu öne süren Carter, News Dog Media sitesine verdiği demeçte regl olduğu dönemde tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı içtiğini anlattı.
Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Carter ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi.
Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici maddeler arasında da protein, demir, bakır, selenyum. Regl kanındaki besin maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter, "Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanının o kadar da iyi olmayacaktır" dedi.
Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı.
Bilim ise Carter'ın görüşlerini desteklemiyor. Cosmopolitan dergisine konuşan dermatolog Jennifer Vickers regl kanının cilde faydalı bazı özellikleri olduğu söylense de maske olarak kullanılmasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığının altını çizdi.