https://tr.sputniknews.com/20220125/bazen-birkac-yudum-bazen-tamami-sosyal-medya-fenomeni-saglik-icin-regl-kanini-ictigini-anlatti-1053094897.html

'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı': Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı

'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı': Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı

İspanya'da bir sosyal medya fenomeni daha sağlıklı olmak için kendi regl kanını içtiğini açıkladı. Bilim insanları ise bu uygulamanın bilimsel dayanağı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T10:03+0300

2022-01-25T10:03+0300

2022-01-25T10:03+0300

ispanya

regl

barcelona

jasmine alicia carter

instagram

tiktok

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053095565_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_e616c8567d2134d8702c243dbd8f659a.jpg

Instagram'da 23 bine, TikTok'ta da 13 bine yakın takipçisi olan 30 yaşındaki Jasmine Alicia Carter, "Regl kanınızın ilaçtan farkı yok" diyerek amacını şöyle açıklıyor: Regl döngüsünde yatan kutsallığı anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak. Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen Carter tampon ve pedlerin 'kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini de bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor. Aksine regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu öne süren Carter, News Dog Media sitesine verdiği demeçte regl olduğu dönemde tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı içtiğini anlattı. Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Carter ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi. Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici maddeler arasında da protein, demir, bakır, selenyum. Regl kanındaki besin maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter, "Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanının o kadar da iyi olmayacaktır" dedi. Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı. Bilim ise Carter'ın görüşlerini desteklemiyor. Cosmopolitan dergisine konuşan dermatolog Jennifer Vickers regl kanının cilde faydalı bazı özellikleri olduğu söylense de maske olarak kullanılmasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığının altını çizdi.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, regl, barcelona, jasmine alicia carter, instagram, tiktok