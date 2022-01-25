https://tr.sputniknews.com/20220125/besiktasta-yasaga-ragmen-sokaga-cikan-motosikletli-kuryelere-ceza-kesildi-1053099988.html

Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza kesildi

Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza kesildi

Beşiktaş polisi, ilçede yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yazdı. Ceza kesilen kuryelerden biri, “Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:57+0300

2022-01-25T11:57+0300

2022-01-25T11:57+0300

türkiye

beşiktaş

ceza

motosiklet

motokurye

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İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğinin sağlanması için, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosikletli kuryelerin sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi. Yasağa rağmen sokağa çıkan 10 motosikletli kuryeye Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesildi.“Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne diyeyim yani”Yasağa rağmen sokağa çıkan bir kurye, çalışmadığını öne sürerek: “Haberim yoktu, ben akşama kadar evdeydim. Motor benim, Maslak'ta çalışıyorum. Bunlar sipariş değil, eve aldım bunları. Ben hamburgerciyim, bugün çalışmıyorum. Zaten dükkan da kapalı. Üzerime kimlik de almamışım. Ceza yazıyorlarsa ne diyeyim yani. Ayıptır, günahtır. Motorla çalışan adamım, bir de ceza mı yazacaklar? Yazsınlar, ne diyeyim yani” diye konuştu.“İşte değilim”Ev ve iş yerlerine servis yapan balıkçıya ait motosikletle dolaştığı görülen bir başka kişi ise: “Yasak olduğunu biliyorum. Motorum geceden kapanmıştı. Diğer motorumu götürdüm, çalıştırdım ve getirdim. İşte değilim. Evim zaten yakın. İki motorum var. Bu bugün çalışmadı ama yarın sabah çalışacak. Şimdi çalıştırdım diğer motordan takviye yaparak ve iş yerine getirdim. Sadece elle servis yapıyoruz” dedi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, motosikletli kuryelere yönelik denetimlere devam edeceği öğrenildi.

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beşiktaş, ceza, motosiklet, motokurye