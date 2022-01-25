https://tr.sputniknews.com/20220125/beyaz-saray-bidenin-ukraynaya-asker-gonderme-niyeti-yok-1053121012.html
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T21:46+0300
2022-01-25T21:46+0300
2022-01-25T21:46+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği' yönündeki suçlamayı tekrarlayan Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.Psaki, 'ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu' söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kremlin-abdnin-ukrayna-konusundaki-eylemlerini-buyuk-bir-endiseyle-izliyoruz-1053108528.html
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Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği' yönündeki suçlamayı tekrarlayan Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Psaki, 'ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu' söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.
Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.