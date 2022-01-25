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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/beyaz-saray-bidenin-ukraynaya-asker-gonderme-niyeti-yok-1053121012.html
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T21:46+0300
2022-01-25T21:46+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
beyaz saray
joe biden
jen psaki
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği' yönündeki suçlamayı tekrarlayan Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.Psaki, 'ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu' söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kremlin-abdnin-ukrayna-konusundaki-eylemlerini-buyuk-bir-endiseyle-izliyoruz-1053108528.html
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abd, rusya, ukrayna, beyaz saray, joe biden, jen psaki, asker

Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

21:46 25.01.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği' yönündeki suçlamayı tekrarlayan Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Psaki, 'ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu' söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi.
Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz
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