https://tr.sputniknews.com/20220125/bidendan-enflasyonu-soran-gazeteciye-kufur-ne-aptal-bir-o-cocugu-1053090057.html

Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür: 'Ne aptal bir o... çocuğu'

Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür: 'Ne aptal bir o... çocuğu'

ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyerek "Ne aptal bir o..... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T02:06+0300

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2022-01-25T02:06+0300

dünya

abd

joe biden

enflasyon

küfür etmek

gazeteci

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Toplantı sırasında Fox News muhabiri Peter Doocy, Biden'a enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusunu sordu.Biden ise, Doocy'e küfürle yanıt vererek, "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.Biden'ın çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.

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abd, joe biden, enflasyon, küfür etmek, gazeteci