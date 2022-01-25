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https://tr.sputniknews.com/20220125/bidendan-enflasyonu-soran-gazeteciye-kufur-ne-aptal-bir-o-cocugu-1053090057.html
Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür: 'Ne aptal bir o... çocuğu'
Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür: 'Ne aptal bir o... çocuğu'
ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyerek "Ne aptal bir o..... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T02:06+0300
2022-01-25T02:06+0300
2022-01-25T02:06+0300
dünya
abd
joe biden
enflasyon
küfür etmek
gazeteci
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Toplantı sırasında Fox News muhabiri Peter Doocy, Biden'a enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusunu sordu.Biden ise, Doocy'e küfürle yanıt vererek, "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.Biden'ın çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.
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abd, joe biden, enflasyon, küfür etmek, gazeteci
Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür: 'Ne aptal bir o... çocuğu'
ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyerek "Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Toplantı sırasında Fox News muhabiri Peter Doocy, Biden'a enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusunu sordu.
Biden ise, Doocy'e küfürle yanıt vererek,
"Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.
Biden'ın çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.