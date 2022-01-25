https://tr.sputniknews.com/20220125/biontech-pfizer-omicron-varyantina-ozel-asi-icin-denemelere-basladik--1053109368.html
BioNTech-Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık
BioNTech-Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:31+0300
2022-01-25T15:31+0300
2022-01-25T15:33+0300
koronavirüs
pfizer
aşı
koronavirüs
biontech
uğur şahin
omicron
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BioNTech-Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının 'güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini' değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası" ifadesini kullandı. Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi. Klinik çalışmaya, 1420 kişilik test grubu katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220123/bu-kacinci-bahar-pfizer-ceosu-birkac-aya-normal-hayata-doneriz-yilda-bir-asi-ideal-olur-dedi-1053039429.html
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pfizer, aşı, koronavirüs, biontech , uğur şahin, omicron
BioNTech-Pfizer: Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladık
15:31 25.01.2022 (güncellendi: 15:33 25.01.2022)
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı açıklandı.
BioNTech-Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının 'güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini' değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası" ifadesini kullandı.
Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.
Klinik çalışmaya, 1420 kişilik test grubu katılacak.