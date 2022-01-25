https://tr.sputniknews.com/20220125/bir-kapanma-partisi-skandali-daha-britanya-basbakani-johnson-karantinada-dogum-gunu-partisi-yapti-1053103437.html

Bir kapanma partisi skandalı daha: Britanya Başbakanı Johnson karantinada doğum günü partisi yaptı

Bir kapanma partisi skandalı daha: Britanya Başbakanı Johnson karantinada doğum günü partisi yaptı

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı ortaya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:14+0300

2022-01-25T13:14+0300

2022-01-25T13:14+0300

koronavirüs

ingiltere

boris johnson

britanya

doğum günü

parti

karantina

koronavirüs

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ITV'nin haberine göre Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etti. Başbakan da Londra dışındaki bir okula yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katıldı. Partide aralarında, Başbakanlık personeli olmayan ve Johnson'ın binadaki dairesinin tadilatında görev alan iç mimar Lulu Lytle dahil yaklaşık 30 kişi yer aldı. Etkinlikte Lytle ve Carrie Johnson, Başbakan'a bir pasta sunarken, personel de doğum günü şarkısı söyledi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Başbakan'ın sadece az sayıda aile üyesini dışarıda ağırladığını savunarak, iddiayı reddetti. ITV ayrıca 19 Haziran 2020 akşamı, Johnson'ın aile dostlarının üst katta ağırlandığını ve bununla o zamanki kuralların açık bir şekilde ihlal edildiğini belirtti. Johnson, doğum günü partisinden bir hafta önce düzenlediği basın toplantısında, "Herkesi itidal göstermeye ve hepimizi güvende tutmak için tasarlanmış kurallara uymaya devam etmeye çağırıyorum. Sadece herkesin, hepimizin şimdiye kadar gösterdiği itidal sayesinde bu karantinadan kademeli olarak çıkabiliyoruz" demişti. Son ifşaatla beraber, Başbakanlık'ta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı 17'ye çıktı.

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ingiltere, boris johnson, britanya, doğum günü, parti, karantina, koronavirüs