Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220125/bireysel-krediler-1-trilyon-lirayi-asti-kisi-basi-bakiye-29-bin-lira-1053115723.html
Bireysel krediler 1 trilyon lirayı aştı: Kişi başı bakiye 29 bin lira
Bireysel krediler 1 trilyon lirayı aştı: Kişi başı bakiye 29 bin lira
Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi ve 2020'nin aynı ayına göre yüzde 18 artış yaşandı. 34.8... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:21+0300
2022-01-25T18:21+0300
ekonomi
kredi
kredi kartı
bireysel kredi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044833169_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_1867085642834a917c6d88e33b27cd8e.jpg
Türkiye Bankalar Birliği'nin kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı. NTV'nin haberine göre 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken, kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29 bin 200 lira düzeyine çıktı. BDDK haftalık verilerine göre ise sadece bankacılık sektöründen kullanılan krediler 14 Ocak itibariyle 987 milyar 131 milyon liraya çıktı. Son hafta bireysel ve ticari kredi faizlerinde bir miktar düşüş gözlenmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044833169_70:0:1129:794_1920x0_80_0_0_cf2c36cbeb0f73a14d5e9817419836cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi, kredi kartı, bireysel kredi

Bireysel krediler 1 trilyon lirayı aştı: Kişi başı bakiye 29 bin lira

18:21 25.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
Abone ol
Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi ve 2020'nin aynı ayına göre yüzde 18 artış yaşandı. 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken, kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29 bin 200 lira düzeyine çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği'nin kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı.
NTV'nin haberine göre 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken, kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29 bin 200 lira düzeyine çıktı. BDDK haftalık verilerine göre ise sadece bankacılık sektöründen kullanılan krediler 14 Ocak itibariyle 987 milyar 131 milyon liraya çıktı.
Son hafta bireysel ve ticari kredi faizlerinde bir miktar düşüş gözlenmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce