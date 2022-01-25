https://tr.sputniknews.com/20220125/bursada-halk-ekmege-yuzde-41-zam-geldi-1053124095.html

Bursa'da halk ekmeğe 75 kuruş zam geldi

Bursa'da halk ekmeğe 75 kuruş zam geldi

Bursa'da halk ekmeğe zam geldi. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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bursa

ekmek

zam

ekonomi

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Bursa'da 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu. Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.

bursa

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bursa, ekmek, zam