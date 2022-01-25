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https://tr.sputniknews.com/20220125/bursada-halk-ekmege-yuzde-41-zam-geldi-1053124095.html
Bursa'da halk ekmeğe 75 kuruş zam geldi
Bursa'da halk ekmeğe 75 kuruş zam geldi
Bursa'da halk ekmeğe zam geldi. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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bursa
ekmek
zam
ekonomi
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Bursa'da 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu. Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.
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bursa, ekmek, zam

Bursa'da halk ekmeğe 75 kuruş zam geldi

23:25 25.01.2022 (güncellendi: 23:32 25.01.2022)
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Bursa'da halk ekmeğe zam geldi. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.
Bursa'da 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu. Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.
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