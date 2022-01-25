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Kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi
Kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi
İstanbul Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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büyükçekmece
kalp krizi
kepçe
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İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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büyükçekmece, kalp krizi, kepçe

Kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi

01:30 25.01.2022 (güncellendi: 01:33 25.01.2022)
© İHAKalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi
Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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İstanbul Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi.
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi.
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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