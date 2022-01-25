İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi.
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi.
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.