https://tr.sputniknews.com/20220125/buyukcekmecede-kalp-krizi-geciren-bir-kisi-kepce-ile-ambulansa-yetistirildi-1053089544.html

Kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi

Kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi

İstanbul Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir kişi kepçe ile ambulansa yetiştirildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T01:30+0300

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büyükçekmece

kalp krizi

kepçe

türkiye

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İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

büyükçekmece

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büyükçekmece, kalp krizi, kepçe