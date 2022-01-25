https://tr.sputniknews.com/20220125/chpli-kaftancioglu-yagan-kar-3-temel-hususu-bir-kez-daha-aciga-cikardi-1053118653.html

CHP'li Kaftancıoğlu: Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı

CHP'li Kaftancıoğlu: Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son günlerde devam eden kar yağışının '3 temel hususu açığa çıkardığını öne sürerek, bunlardan birinin de İstanbul... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T19:50+0300

2022-01-25T19:50+0300

2022-01-25T19:50+0300

türkiye

istanbul

ak parti

chp

süleyman soylu

kar

canan kaftancıoğlu

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cuma gününden beri devam eden ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kenti olumsuz etkileyen kar yağışla ilgili yapılan haberler ve gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında, İstanbul Havalimanı’nda olduğu belirtilen bir fotoğrafı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğine dair bir haber ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın paylaşımının fotoğrafına yer verdi.Kaftancıoğlu, şunları yazdı:Daha sonra yaptığı başka bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, ak parti, chp, süleyman soylu, kar, canan kaftancıoğlu