CHP'li Kaftancıoğlu: Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cuma gününden beri devam eden ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kenti olumsuz etkileyen kar yağışla ilgili yapılan haberler ve gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında, İstanbul Havalimanı’nda olduğu belirtilen bir fotoğrafı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğine dair bir haber ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın paylaşımının fotoğrafına yer verdi.Kaftancıoğlu, şunları yazdı:Daha sonra yaptığı başka bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son günlerde devam eden kar yağışının '3 temel hususu açığa çıkardığını öne sürerek, bunlardan birinin de İstanbul Havalimanı'nın birçok açıdan plansız ve özensiz yapıldığı olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cuma gününden beri devam eden ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kenti olumsuz etkileyen kar yağışla ilgili yapılan haberler ve gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında, İstanbul Havalimanı’nda olduğu belirtilen bir fotoğrafı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğine dair bir haber ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın paylaşımının fotoğrafına yer verdi.
Kaftancıoğlu, şunları yazdı:
Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı:
1-İstanbul Havalimanı'nın birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını
2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu
3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi
Yağan kar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı: 1-İstanbul Havalimanının birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını 2-Atatürk Havalimanının ne kadar vazgeçilmez olduğunu 3-Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi pic.twitter.com/yEO6wCaTNQ
Daha sonra yaptığı başka bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Yaklaşık 72 saat şehiriçi - şehirdışı yolculukta olan bir vatandaş olarak şu gözlemimi aktarabilirim. Geçtiğim her yerde belediyeler, valilikler, görevliler iş birliği halinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tek sorun birilerinin! bu durumdan rahatsız olması ve sabote etmesi!
Yaklaşık 72 saat şehiriçi-şehirdışı yolculukta olan bir vatandaş olarak şu gözlemimi aktarabilirim Geçtiğim her yerde belediyeler, valilikler, görevliler iş birliği halinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar Tek sorun birilerinin! bu durumdan rahatsız olması ve sabote etmesi!