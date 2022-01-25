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https://tr.sputniknews.com/20220125/cimerden-velilere-yuzde-36yi-gecen-zammi-sikayet-edin-1053093880.html
CİMER’den velilere: Yüzde 36’yı geçen zammı şikayet edin
CİMER’den velilere: Yüzde 36’yı geçen zammı şikayet edin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) özel okulların belirlenen yüzde 36’nın üzerinde ücret artışı yapması durumunda velilerin il/ilçe milli eğitim... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T08:23+0300
2022-01-25T08:23+0300
türkiye
okul
ücret
zam
özel okul
cimer
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel okul zamlarının yüzde 36 ile sınırlandırdıklarını açıklamasına rağmen kırtasiye, yemek, servis ve okul ücretlerine yüzde 40-50 oranında ücret artışı yapan özel okullarla ilgili bazı veliler CİMER’e şikayette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün CİMER üzerinden velilere gönderdiği yanıtta özel okullara öğrenci kayıtlarında ücret artış oranlarıyla ilgili iş ve işlemlerin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapıldığı vurgulandı.Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, belirlenen oranın üzerinde farklı bir uygulama ile karşılaşan velilere ise durumu okulun bağlı bulunduğu ilçe/il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bildirmelerini tavsiye etti.
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okul, ücret, zam, özel okul, cimer

CİMER’den velilere: Yüzde 36’yı geçen zammı şikayet edin

08:23 25.01.2022
© DHAboş sınıf
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) özel okulların belirlenen yüzde 36’nın üzerinde ücret artışı yapması durumunda velilerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikayette bulunabileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel okul zamlarının yüzde 36 ile sınırlandırdıklarını açıklamasına rağmen kırtasiye, yemek, servis ve okul ücretlerine yüzde 40-50 oranında ücret artışı yapan özel okullarla ilgili bazı veliler CİMER’e şikayette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün CİMER üzerinden velilere gönderdiği yanıtta özel okullara öğrenci kayıtlarında ücret artış oranlarıyla ilgili iş ve işlemlerin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapıldığı vurgulandı.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, belirlenen oranın üzerinde farklı bir uygulama ile karşılaşan velilere ise durumu okulun bağlı bulunduğu ilçe/il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bildirmelerini tavsiye etti.
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