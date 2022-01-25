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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:49+0300
2022-01-25T18:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bedros şirinoğlu
ermeni vakıfları birliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
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recep tayyip erdoğan, bedros şirinoğlu, ermeni vakıfları birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü

18:49 25.01.2022
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu (solda) kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu (solda) kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
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