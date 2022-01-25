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https://tr.sputniknews.com/20220125/cumhurbaskani-erdogan-ermeni-vakiflar-birligi-baskani-sirinoglu-ile-gorustu-1053117029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:49+0300
2022-01-25T18:49+0300
2022-01-25T18:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bedros şirinoğlu
ermeni vakıfları birliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, bedros şirinoğlu, ermeni vakıfları birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.