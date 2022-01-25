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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:31+0300
2022-01-25T12:31+0300
2022-01-25T12:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fatma girik
taziye
telefon görüşmesi
sanatçı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girikin-kardesi-gunay-girik-hastanede-korona-oldu-1053063874.html
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recep tayyip erdoğan, fatma girik, taziye, telefon görüşmesi, sanatçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti 12:31 25.01.2022 (güncellendi: 12:40 25.01.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan
rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.