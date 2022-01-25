https://tr.sputniknews.com/20220125/cumhurbaskani-erdogan-fatma-girikin-kardesi-gunay-girike-taziyelerini-iletti-1053101173.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:31+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

fatma girik

taziye

telefon görüşmesi

sanatçı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, fatma girik, taziye, telefon görüşmesi, sanatçı