Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/cumhurbaskani-erdogan-fatma-girikin-kardesi-gunay-girike-taziyelerini-iletti-1053101173.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:31+0300
2022-01-25T12:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fatma girik
taziye
telefon görüşmesi
sanatçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045018013_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6cd768d940880dc096ae0a0eb35b08e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girikin-kardesi-gunay-girik-hastanede-korona-oldu-1053063874.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045018013_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f099f94dfddbd6d6016e7e8db02ca846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, fatma girik, taziye, telefon görüşmesi, sanatçı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti

12:31 25.01.2022 (güncellendi: 12:40 25.01.2022)
© AAFatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
TÜRKİYE
Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Hastanede korona oldu
Dün, 13:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce