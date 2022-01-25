https://tr.sputniknews.com/20220125/damon-albarnin-sarkilarini-kendi-yazmiyor-diye-elestirdigi-taylor-swiftten-sert-dille-duzeltme-1053102955.html

Damon Albarn'a 'şarkılarını kendi yazmıyor' diyerek küçümsediği Taylor Swift'ten sert dille düzeltme

Damon Albarn'a 'şarkılarını kendi yazmıyor' diyerek küçümsediği Taylor Swift'ten sert dille düzeltme

90'ların Brit rock gruplarının en etkilisi Blur'ün ve sonrasında sanal grup Gorillaz'ın beyni olarak ve hem solo hem de ortak çalışmalarıyla büyük saygı gören... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:09+0300

2022-01-25T13:09+0300

2022-01-25T13:11+0300

yaşam

taylor swift

billie eilish

müzik

yazar

şarkı

damon albarn

pop

rock

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LA Times'a konuşan ünlü müzisyen Damon Albarn'ın pop kraliçesi Taylor Swift'ten 'mükemmel bir şarkı yazarı' diye söz eden muhabiri "Kendi şarkılarını yazmıyor" diye yanıtlaması, 11 Grammy ödüllü şarkıcıyı kızdırdı. Daha önce de ABD'li rapçi Kanye West ile gerilim yaşamış olan 32 yaşındaki country kökenli popçu, Albarn'a yanıldığını sert bir dille bildirdi:"Bunu görene dek size öylesine büyük hayranlık duyuyordum ki. Bütün şarkılarımı kendim yazıyorum. Sizin bilip bilmeden ortaya attığınız, tümüyle yanlış ve çok zarar verici. Şarkılarımı beğenmek zorunda değilsin, ama yazdıklarımı gözden düşürmeye çalışman gerçekten berbat. VAY." Albarn ise LA Times röportajında Billie Eilish'i Taylor Swift'e tercih ettiğini şu sözlerle anlattı:"Beni Taylor Swift'den daha çok cezbediyor. Daha karanlık ve bitmek bilmez bir canlılık içinde değil. Çok daha hüzünlü ve tuhaf. Bence o ayrıksı."Albarn, şarkılarını yapımcı kardeşi Finneas ile birlikte yazdığına değinmeksizin Eilish'i 'gerçekten ilginç bir şarkı yazarı' diye niteledi.Muhabir, Swift'in şarkılarını ortak yazmasına atıf yaptığında ise indie müzik efsanesi, "O sayılmaz. Birlikte yazmanın ne olduğunu biliyorum. Birlikte yazmak, yazmaktan çok farklı. Kimseden nefret etmiyorum, sadece bir şarkı yazarı ile biriyle birlikte yazan bir söz yazarı arasında büyük bir fark olduğunu söylüyorum" dedi. Albarn'ın Swift'i olguları çarpıtarak küçümsemesine, medya ve sosyal medyada müzik aleminden tepki geldi. Swift'le geniş çaplı çalışmaları bulunan yapımcı Jack Antonoff, "Damon Albarn'la hiç tanışmadım, kendisi benim stüdyoma hiç gelmedi, ama görünüşe göre Taylor'un yazıp getirdiği tüm o şarkılar hakkında hepimizden daha çok şey biliyor" tepkisini gösterdi. Ünlü yapımcı bir başka tweetle de Albarn'a küfrederek 'çenesini kapamasını' söyledi.Daha sonra Albarn'dan Swift'e özür yanıtı geldi:"Size tamamen katılıyorum. Şarkı yazarlığı hakkında bir sohbet yaptım, ama ne yazık ki bir tıklama tuzağına indirgendi. Samimiyetle ve koşulsuz şekilde özür diliyorum. Yapmak isteyeceğim son şey, sizin şarkı yazarlığınızı itibarsızlaştırmaktır. Umarım anlıyorsunuzdur."Bu, Albarn'ın pop yıldızlarını eleştirirken tartışma yarattığı ilk vaka değil. Bir keresinde, sonrasında piyasaya sürülmeyen bir müzik eseri üzerinde birlikte çalışmalarının ardından Britanyalı şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen Adele'i 'güvensiz' diye nitelemiş, Adele'in 2015 albümünü 'çok orta yolcu' diye eleştirmiş ve birlikte çalıştıkları müziğin yayımlanacağını sanmadığını söylemişti. Bunun üzerine Adele, "'İdolünle asla tanışma' sözünü haklı çıkaran anlardan biriydi. En kırıcı yanı, büyürken çok büyük bir Blur hayranı olmam. Ama üzücü geçti ve onunla takıldığım için pişmanım" yorumunu yapmıştı. Albarn ise Adele'i 'güvensiz' diye nitelediğini yalanlayıp bir arkadaşıyla konuştuklarını duyan birinin bunu uydurup haber yaptığını öne sürmüştü.

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taylor swift, billie eilish, müzik, yazar, şarkı, damon albarn, pop, rock