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https://tr.sputniknews.com/20220125/dc-evreninde-ilk-kez-bir-trans-oyuncu-yer-alacak-trans-karakteri-canlandiracak-1053116344.html
DC evreninde ilk kez bir trans oyuncu yer alıyor: Trans karakteri canlandıracak
DC evreninde ilk kez bir trans oyuncu yer alıyor: Trans karakteri canlandıracak
Trans oyuncu Ivory Aquino, DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan bir filmde yer alan ilk trans karakteri canlandıracak. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:38+0300
2022-01-25T18:37+0300
dünya
dc comics
trans birey
trans kadın
trans
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Filipinli-Amerikalı oyuncu Ivory Aquino, HBO Max'te yayınlanacak olan Batgirl filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Böylelikle, DC evreninde ilk defa bir trans karakter, trans oyuncu tarafından canlandırılacak.Daha önce When We Rise, Lapsis, Lingua Franca gibi yapımlarda rol alan, Aquino, Batgirl'de Barbara Gordon'ın ev arkadaşı olan Alysia Yeoh karakterini canlandıracak. Batgirl rolünde ise Leslie Grace yer alacak.DC Comics tarafından yayınlanan Batgirl devam eden serisi için yazar Gail Simone tarafından yaratılan kurgusal bir karakter olan Alysia Yeoh, ana akım bir çizgi romanda yer alan ilk transseksüel karakter.Filmde, Gotham Polis Komiseri James Gordon'ın kızı olan Barbara Gordon'ın Batgirl'e dönüşme hikayesini anlatacak.Son birkaç yılda, özellikle televizyonda, süper kahraman uyarlamalarında LGBTQ+ temsilini genişletme konusunda birkaç adım atıldı. Nicole Maines tarafından canlandırılan 'Supergirl', televizyondaki ilk trans süper kahramanı içeriyordu ve süper kahramanın kız kardeşi Alex Danvers (Chyler Leigh) da 2. Sezonda izleyicinin karşısına lezbiyen olarak çıkıyordu.Michael Keaton'ın da 30 yıl sonra yeniden Batman olarak izleyici karşısına çıkacağı projede aynı zamanda Firely karakterini canlandıracak olan Brendan Fraser ve rolü açıklanmayan Jacob Scipio yer alıyor. Çekimler İskoçya'nın Glasgow şehrinde devam ederken, Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen Batgirl'ün yayın tarihi henüz belli değil.
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dc comics, trans birey, trans kadın, trans

DC evreninde ilk kez bir trans oyuncu yer alıyor: Trans karakteri canlandıracak

18:38 25.01.2022
© AP Photo / Chris PizzelloIvory Aquino
Ivory Aquino - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Trans oyuncu Ivory Aquino, DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan bir filmde yer alan ilk trans karakteri canlandıracak.
Filipinli-Amerikalı oyuncu Ivory Aquino, HBO Max'te yayınlanacak olan Batgirl filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Böylelikle, DC evreninde ilk defa bir trans karakter, trans oyuncu tarafından canlandırılacak.
Daha önce When We Rise, Lapsis, Lingua Franca gibi yapımlarda rol alan, Aquino, Batgirl'de Barbara Gordon'ın ev arkadaşı olan Alysia Yeoh karakterini canlandıracak. Batgirl rolünde ise Leslie Grace yer alacak.
DC Comics tarafından yayınlanan Batgirl devam eden serisi için yazar Gail Simone tarafından yaratılan kurgusal bir karakter olan Alysia Yeoh, ana akım bir çizgi romanda yer alan ilk transseksüel karakter.
Filmde, Gotham Polis Komiseri James Gordon'ın kızı olan Barbara Gordon'ın Batgirl'e dönüşme hikayesini anlatacak.
Son birkaç yılda, özellikle televizyonda, süper kahraman uyarlamalarında LGBTQ+ temsilini genişletme konusunda birkaç adım atıldı.
Nicole Maines tarafından canlandırılan 'Supergirl', televizyondaki ilk trans süper kahramanı içeriyordu ve süper kahramanın kız kardeşi Alex Danvers (Chyler Leigh) da 2. Sezonda izleyicinin karşısına lezbiyen olarak çıkıyordu.
Michael Keaton'ın da 30 yıl sonra yeniden Batman olarak izleyici karşısına çıkacağı projede aynı zamanda Firely karakterini canlandıracak olan Brendan Fraser ve rolü açıklanmayan Jacob Scipio yer alıyor. Çekimler İskoçya'nın Glasgow şehrinde devam ederken, Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen Batgirl'ün yayın tarihi henüz belli değil.
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