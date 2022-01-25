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https://tr.sputniknews.com/20220125/dhmi-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-istanbul-havalimaninin-saat-1300a-kadar-ucuslara-kapatildi-1053090177.html
DHMİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'a kadar uçuşlara kapatıldı
DHMİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'a kadar uçuşlara kapatıldı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hava
kar
istanbul havalimanı
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Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
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hava, kar, istanbul havalimanı

DHMİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'a kadar uçuşlara kapatıldı

02:07 25.01.2022 (güncellendi: 02:13 25.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
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