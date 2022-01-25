https://tr.sputniknews.com/20220125/dhmi-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-istanbul-havalimaninin-saat-1300a-kadar-ucuslara-kapatildi-1053090177.html

DHMİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'a kadar uçuşlara kapatıldı

DHMİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'a kadar uçuşlara kapatıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T02:07+0300

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türkiye

hava

kar

istanbul havalimanı

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Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

türkiye

istanbul havalimanı

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hava, kar, istanbul havalimanı