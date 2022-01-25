https://tr.sputniknews.com/20220125/donetsk-ukrayna-sag-sektor-uyelerinden-geri-cekilmeyi-onleyici-birlikler-kurabilir-1053101793.html

Donetsk: Ukrayna, Sağ Sektör üyelerinden 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabilir

Donetsk: Ukrayna, Sağ Sektör üyelerinden 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabilir

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kiev'in Donbass'ta aşırı sağcı neo-Nazi örgütü Sağ Sektör üyelerinden oluşan... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:42+0300

2022-01-25T12:42+0300

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ukrayna krizi

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donbass

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eduard basurin

sağ sektör

neo-nazi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Sputnik'e verdiği demeçte "Milliyetçi taburların 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' ve ayrıca temizlik grupları olarak kullanılabileceğini dışlamıyoruz" dedi. Sovyet hükümeti ve bazı ülkeler tarafından kurulan 'geri çekilmeyi önleyici birlikler', askeri disiplini güçlendirmek ve sürdürmek, askeri personelin savaş alanından kaçmasını önlemek, savaş alanından kaçan askerleri geri döndürmek için cephenin gerisinde ana birliklerin arkasında konuşlandırılıyor. Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu. Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarındaki eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor. Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti. Daha önce BM İnsan Hakları Konseyi, Kiev hükümetini milliyetçilerin oluşturduğu Sağ Sektör, Svoboda, Samooboronı gibi yasadışı birlikleri silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220123/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-bati-medyasindaki-histerinin-aksine-saldiri-hazirliginda-degiliz-1053024813.html

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donetsk, donbass, ukrayna, eduard basurin, sağ sektör, neo-nazi