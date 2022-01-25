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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/donetsk-ukrayna-sag-sektor-uyelerinden-geri-cekilmeyi-onleyici-birlikler-kurabilir-1053101793.html
Donetsk: Ukrayna, Sağ Sektör üyelerinden 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabilir
Donetsk: Ukrayna, Sağ Sektör üyelerinden 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabilir
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kiev'in Donbass'ta aşırı sağcı neo-Nazi örgütü Sağ Sektör üyelerinden oluşan... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T12:42+0300
2022-01-25T12:45+0300
ukrayna krizi
donetsk
donbass
ukrayna
eduard basurin
sağ sektör
neo-nazi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Sputnik'e verdiği demeçte "Milliyetçi taburların 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' ve ayrıca temizlik grupları olarak kullanılabileceğini dışlamıyoruz" dedi. Sovyet hükümeti ve bazı ülkeler tarafından kurulan 'geri çekilmeyi önleyici birlikler', askeri disiplini güçlendirmek ve sürdürmek, askeri personelin savaş alanından kaçmasını önlemek, savaş alanından kaçan askerleri geri döndürmek için cephenin gerisinde ana birliklerin arkasında konuşlandırılıyor. Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu. Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarındaki eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor. Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti. Daha önce BM İnsan Hakları Konseyi, Kiev hükümetini milliyetçilerin oluşturduğu Sağ Sektör, Svoboda, Samooboronı gibi yasadışı birlikleri silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-bati-medyasindaki-histerinin-aksine-saldiri-hazirliginda-degiliz-1053024813.html
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donetsk, donbass, ukrayna, eduard basurin, sağ sektör, neo-nazi

Donetsk: Ukrayna, Sağ Sektör üyelerinden 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabilir

12:42 25.01.2022 (güncellendi: 12:45 25.01.2022)
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Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kiev'in Donbass'ta aşırı sağcı neo-Nazi örgütü Sağ Sektör üyelerinden oluşan 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' kurabileceğini açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Sputnik'e verdiği demeçte "Milliyetçi taburların 'geri çekilmeyi önleyici birlikler' ve ayrıca temizlik grupları olarak kullanılabileceğini dışlamıyoruz" dedi.
Sovyet hükümeti ve bazı ülkeler tarafından kurulan 'geri çekilmeyi önleyici birlikler', askeri disiplini güçlendirmek ve sürdürmek, askeri personelin savaş alanından kaçmasını önlemek, savaş alanından kaçan askerleri geri döndürmek için cephenin gerisinde ana birliklerin arkasında konuşlandırılıyor.
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Neo-Nazi örgütü Sağ Sektör, Kasım 2013'te ülkedeki çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kuruldu.
Mart 2014'te siyasi parti kimliği kazanan Sağ Sektör, Kiev'deki Maydan olaylarındaki eylemleriyle ön plana çıktı. Örgütün 2014'te 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Odessa Katliamı'nın arkasında olduğundan da şüpheleniliyor.
Donbass'ta Ukrayna ordusu saflarında silahlı mücadele veren Sağ Sektör'ün eski lideri Yaroş, bölgedeki savaşın tırmandırılması gerektiğini savunuyor. Yaroş, Kiev merkezindeki muhalif televizyon kanalı 112'ye ait binaya el bombaları atılmasını önermekle tepkileri üzerine çekmişti. Daha önce BM İnsan Hakları Konseyi, Kiev hükümetini milliyetçilerin oluşturduğu Sağ Sektör, Svoboda, Samooboronı gibi yasadışı birlikleri silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.
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