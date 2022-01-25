https://tr.sputniknews.com/20220125/dovus-kulubunun-ilk-kurali-dovus-kulubu-hakkinda-konusmamaktir-kult-filme-cinde-bambaska-son-1053096356.html

'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son

'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son

"Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" repliğiyle akıllarda kalan filmin sonu, Çin'de gösterilen versiyonunda, orijinalinin vermek... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T10:56+0300

2022-01-25T10:56+0300

2022-01-25T11:11+0300

çin

fight club

dünya

brad pitt

edward norton

david lynch

tencent

bohemian rhapsody

freddie mercury

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Yeraltı edebiyatının ünlü yazarlarından Chuck Palahniuk'un kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanan ve David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapımı kült film 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'farklı bir son yazıldı.' Başrollerini Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın paylaştığı film, Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da yayınlanmaya başladı ama filmin sonundaki anarşist ve kapitalizm karşıtı mesajın yerinde yeller estiğini gören izleyiciler durumu protesto etti. Normalde filmin sonunda Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyor. Filmin Çin'de gösterilen versiyonunda ise filmin sonu çok daha farklı. Buna göre Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyor ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyor: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi." Filmin orijinal halini bilen Çinli sinema severler duruma tepkili. Çin'in sosyal medya platformu Weibo kullanıcılarından biri "Sadece sahneleri silmekle kalmamışlar, senaryoya kendileri ekleme de yapmışlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Söz konusu kesme ve eklemelerin hükümet tarafından mı yapıldığı yoksa filmin yapımcılarının elinden mi çıktığı bilinmiyor. Hollywood stüdyoları zaman zaman Çin'in sansürünü baypas etmek ve milyonlarca Çinli tüketiciye ulaşabilmek adına filmlerin alternatiflerini yapabiliyor. Sözgelimi 2019'da ikonik sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının konu alındığı 'Bohemian Rhapsody' filminde, Mercury'nin cinsel hayatına yönelik birçok sahne kesilerek Çin'de gösterime sokulmuştu.

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çin, fight club, brad pitt, edward norton, david lynch, tencent, bohemian rhapsody, freddie mercury