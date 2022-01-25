Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/dovus-kulubunun-ilk-kurali-dovus-kulubu-hakkinda-konusmamaktir-kult-filme-cinde-bambaska-son-1053096356.html
'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son
'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son
"Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" repliğiyle akıllarda kalan filmin sonu, Çin'de gösterilen versiyonunda, orijinalinin vermek... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:56+0300
2022-01-25T11:11+0300
çin
fight club
dünya
brad pitt
edward norton
david lynch
tencent
bohemian rhapsody
freddie mercury
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096618_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_576d2a16f80d4ff34f4a6ebc8d45adbf.png
Yeraltı edebiyatının ünlü yazarlarından Chuck Palahniuk'un kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanan ve David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapımı kült film 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'farklı bir son yazıldı.' Başrollerini Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın paylaştığı film, Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da yayınlanmaya başladı ama filmin sonundaki anarşist ve kapitalizm karşıtı mesajın yerinde yeller estiğini gören izleyiciler durumu protesto etti. Normalde filmin sonunda Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyor. Filmin Çin'de gösterilen versiyonunda ise filmin sonu çok daha farklı. Buna göre Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyor ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyor: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi." Filmin orijinal halini bilen Çinli sinema severler duruma tepkili. Çin'in sosyal medya platformu Weibo kullanıcılarından biri "Sadece sahneleri silmekle kalmamışlar, senaryoya kendileri ekleme de yapmışlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Söz konusu kesme ve eklemelerin hükümet tarafından mı yapıldığı yoksa filmin yapımcılarının elinden mi çıktığı bilinmiyor. Hollywood stüdyoları zaman zaman Çin'in sansürünü baypas etmek ve milyonlarca Çinli tüketiciye ulaşabilmek adına filmlerin alternatiflerini yapabiliyor. Sözgelimi 2019'da ikonik sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının konu alındığı 'Bohemian Rhapsody' filminde, Mercury'nin cinsel hayatına yönelik birçok sahne kesilerek Çin'de gösterime sokulmuştu.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096618_24:0:701:508_1920x0_80_0_0_1d79b8ae789dadb5bdeea4711781427c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, fight club, brad pitt, edward norton, david lynch, tencent, bohemian rhapsody, freddie mercury

'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son

10:56 25.01.2022 (güncellendi: 11:11 25.01.2022)
© Fotoğraf : IMDbFight Club
Fight Club - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf : IMDb
Abone ol
"Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" repliğiyle akıllarda kalan filmin sonu, Çin'de gösterilen versiyonunda, orijinalinin vermek istediği mesajdan tamamen farklı olacak şekilde değiştirildi. Filmin son sahnesinin gösterilmemesinin yanı sıra bir de üstüne farklı bir son yazılması, Çinli izleyicilerin tepkisini çekti.
Yeraltı edebiyatının ünlü yazarlarından Chuck Palahniuk'un kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanan ve David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapımı kült film 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'farklı bir son yazıldı.'
Başrollerini Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın paylaştığı film, Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da yayınlanmaya başladı ama filmin sonundaki anarşist ve kapitalizm karşıtı mesajın yerinde yeller estiğini gören izleyiciler durumu protesto etti.
Normalde filmin sonunda Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyor.
Filmin Çin'de gösterilen versiyonunda ise filmin sonu çok daha farklı. Buna göre Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyor ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyor: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."
Filmin orijinal halini bilen Çinli sinema severler duruma tepkili. Çin'in sosyal medya platformu Weibo kullanıcılarından biri "Sadece sahneleri silmekle kalmamışlar, senaryoya kendileri ekleme de yapmışlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Söz konusu kesme ve eklemelerin hükümet tarafından mı yapıldığı yoksa filmin yapımcılarının elinden mi çıktığı bilinmiyor. Hollywood stüdyoları zaman zaman Çin'in sansürünü baypas etmek ve milyonlarca Çinli tüketiciye ulaşabilmek adına filmlerin alternatiflerini yapabiliyor. Sözgelimi 2019'da ikonik sanatçı Freddie Mercury'nin hayatının konu alındığı 'Bohemian Rhapsody' filminde, Mercury'nin cinsel hayatına yönelik birçok sahne kesilerek Çin'de gösterime sokulmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce