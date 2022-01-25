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'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular
'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular
Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Oymyakon’da bu yıl üçüncü kez ‘Polyus Holoda’ isimli maraton gerçekleştirildi... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:46+0300
2022-01-25T22:03+0300
multimedya
fotoğraf
rusya
yakutistan
maraton
koşu
ekstrem spor
oymyakon
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Oymyakon’da profesyonel sporcuları ve zorlu koşullarda koşmayı sevenleri desteklemeyi amaçlayan Üçüncü Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ düzenlendi. Oymyakon köyünden başlayan koşu Tomtor köyünde sona erdi.Maratona katılan kadın ve erkekler 18-39, 40-49, 50-59, 60-69 ve 70 yaş ve üstü kategorilerde yarıştı. Katılımcılar 5 km, 10 km, 21 km 100 m (yarı maraton) ve 42 km 195 m (maraton) gibi dört mesafede koştu. Klasik maratonda mesafenin koşulması için verilen maksimum süre 6 saatti.Yarışlara yaklaşık 70 sporcu katıldı. Güvenlik amacıyla yarış boyunca koşuculara sağlık ekipleri eşlik etti.Vasiliy Lukin isimli katılımcı bu yıl ikinci kez şampiyon oldu. Lukin yarışı 3 saat 22 dakikada bitirdi. Kadınlarda birinci olan isim de 4 saat 9 dakika ile Marina Sedalişeva oldu. Kazananlara 100 bin ruble para ödülü verildi. Koşuya bu sene BAE, ABD ve Belarus'tan sporcular da katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20190116/moldovali-ekstrem-sporcu-yakutistan-kosu-1037116979.html
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fotoğraf, rusya, yakutistan, maraton, koşu, ekstrem spor, oymyakon

'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular

18:46 25.01.2022 (güncellendi: 22:03 25.01.2022)
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Ivan Nikiforov
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Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Oymyakon’da bu yıl üçüncü kez ‘Polyus Holoda’ isimli maraton gerçekleştirildi. Katılımcılar -53 derece havada 42 kilometre koştu.
Oymyakon’da profesyonel sporcuları ve zorlu koşullarda koşmayı sevenleri desteklemeyi amaçlayan Üçüncü Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ düzenlendi. Oymyakon köyünden başlayan koşu Tomtor köyünde sona erdi.
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye
1/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye
2/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye
3/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
3/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Maratona katılan kadın ve erkekler 18-39, 40-49, 50-59, 60-69 ve 70 yaş ve üstü kategorilerde yarıştı. Katılımcılar 5 km, 10 km, 21 km 100 m (yarı maraton) ve 42 km 195 m (maraton) gibi dört mesafede koştu. Klasik maratonda mesafenin koşulması için verilen maksimum süre 6 saatti.
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye
1/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ - Sputnik Türkiye
2/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Yarışlara yaklaşık 70 sporcu katıldı. Güvenlik amacıyla yarış boyunca koşuculara sağlık ekipleri eşlik etti.
© AP Photo / Ivan Nikiforov'Dünyanın en soğuk maratonu'nun bir katılımcısı.
'Dünyanın en soğuk maratonu'nun bir katılımcısı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
'Dünyanın en soğuk maratonu'nun bir katılımcısı.
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Vasiliy Lukin isimli katılımcı bu yıl ikinci kez şampiyon oldu. Lukin yarışı 3 saat 22 dakikada bitirdi. Kadınlarda birinci olan isim de 4 saat 9 dakika ile Marina Sedalişeva oldu. Kazananlara 100 bin ruble para ödülü verildi. Koşuya bu sene BAE, ABD ve Belarus'tan sporcular da katıldı.
Moldovalı ekstrem sporcu, Yakutistan’da eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2019
YAŞAM
Moldovalı ekstrem sporcu, Yakutistan’da eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti
16 Ocak 2019, 05:28
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