https://tr.sputniknews.com/20220125/dunyanin-en-soguk-koyu-oymyakonda--53-derecede-42-kilometre-kostular-1053111325.html

'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular

'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular

Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Oymyakon’da bu yıl üçüncü kez ‘Polyus Holoda’ isimli maraton gerçekleştirildi... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:46+0300

2022-01-25T18:46+0300

2022-01-25T22:03+0300

multimedya

fotoğraf

rusya

yakutistan

maraton

koşu

ekstrem spor

oymyakon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053111388_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3b4cb829d56cb9a2c5416b9dedc4c0b6.jpg

Oymyakon’da profesyonel sporcuları ve zorlu koşullarda koşmayı sevenleri desteklemeyi amaçlayan Üçüncü Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ düzenlendi. Oymyakon köyünden başlayan koşu Tomtor köyünde sona erdi.Maratona katılan kadın ve erkekler 18-39, 40-49, 50-59, 60-69 ve 70 yaş ve üstü kategorilerde yarıştı. Katılımcılar 5 km, 10 km, 21 km 100 m (yarı maraton) ve 42 km 195 m (maraton) gibi dört mesafede koştu. Klasik maratonda mesafenin koşulması için verilen maksimum süre 6 saatti.Yarışlara yaklaşık 70 sporcu katıldı. Güvenlik amacıyla yarış boyunca koşuculara sağlık ekipleri eşlik etti.Vasiliy Lukin isimli katılımcı bu yıl ikinci kez şampiyon oldu. Lukin yarışı 3 saat 22 dakikada bitirdi. Kadınlarda birinci olan isim de 4 saat 9 dakika ile Marina Sedalişeva oldu. Kazananlara 100 bin ruble para ödülü verildi. Koşuya bu sene BAE, ABD ve Belarus'tan sporcular da katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20190116/moldovali-ekstrem-sporcu-yakutistan-kosu-1037116979.html

rusya

yakutistan

oymyakon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotoğraf, rusya, yakutistan, maraton, koşu, ekstrem spor, oymyakon