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'Dünyanın en soğuk köyü' Oymyakon’da -53 derecede 42 kilometre koştular
18:46 25.01.2022 (güncellendi: 22:03 25.01.2022)
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Oymyakon’da bu yıl üçüncü kez ‘Polyus Holoda’ isimli maraton gerçekleştirildi. Katılımcılar -53 derece havada 42 kilometre koştu.
Oymyakon’da profesyonel sporcuları ve zorlu koşullarda koşmayı sevenleri desteklemeyi amaçlayan Üçüncü Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’ düzenlendi. Oymyakon köyünden başlayan koşu Tomtor köyünde sona erdi.
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
3/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
3/3
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Maratona katılan kadın ve erkekler 18-39, 40-49, 50-59, 60-69 ve 70 yaş ve üstü kategorilerde yarıştı. Katılımcılar 5 km, 10 km, 21 km 100 m (yarı maraton) ve 42 km 195 m (maraton) gibi dört mesafede koştu. Klasik maratonda mesafenin koşulması için verilen maksimum süre 6 saatti.
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
© AP Photo / Ivan NikiforovDünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
1/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
2/2
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'da düzenlenen Kış Maraton Koşusu ‘Polyus Holoda’
Yarışlara yaklaşık 70 sporcu katıldı. Güvenlik amacıyla yarış boyunca koşuculara sağlık ekipleri eşlik etti.
© AP Photo / Ivan Nikiforov'Dünyanın en soğuk maratonu'nun bir katılımcısı.
'Dünyanın en soğuk maratonu'nun bir katılımcısı.
© AP Photo / Ivan Nikiforov
Vasiliy Lukin isimli katılımcı bu yıl ikinci kez şampiyon oldu. Lukin yarışı 3 saat 22 dakikada bitirdi. Kadınlarda birinci olan isim de 4 saat 9 dakika ile Marina Sedalişeva oldu. Kazananlara 100 bin ruble para ödülü verildi. Koşuya bu sene BAE, ABD ve Belarus'tan sporcular da katıldı.