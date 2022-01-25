https://tr.sputniknews.com/20220125/e-mail-hesabinin-spam-kutusunda-3-milyon-dolarlik-piyango-bileti-buldu-1053096799.html
E-posta hesabının spam kutusunda 3 milyon dolarlık piyango bileti buldu
E-posta hesabının spam kutusunda 3 milyon dolarlık piyango bileti buldu
ABD'li bir kadın, alakasız bir e-postayı bulmak amacıyla kontrol ettiği spam klasöründe piyangodan 3 milyon dolar kazandığını öğrendi. Talihli kadın, olayı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:44+0300
2022-01-25T10:44+0300
2022-01-25T10:57+0300
dünya
abd
e-posta
piyango
kadın
e-mail
ödül
kazanan
ikramiye
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ABD'de yaşayan 55 yaşındaki Laura Spears, ikramiyenin milyon dolar seviyesine yükseldiğini öğrendikten sonra çevrim içi bir Mega Millions bileti satın almaya karar verdi.Ülkenin şans oyunları düzenleyicisi Michigan Lottery'den 2 dolara bir bilet aldığını unutan Spears, söz konusu bilete e-posta hesabında denk geldi. Hesabının spam kutusunda büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenen Spears, piyango yetkililerine, "Kazananların açıklanmasından birkaç gün sonra, biri tarafından bana gönderilen kayıp bir maili arıyordum. Bu yüzden hesabımdaki spam klasörünü kontrol ettim. İşte o zaman piyangodan büyük ödülü kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm" dedi."Okuduğuma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı onaylamak için piyango hesabıma giriş yaptım" diyen Spears, olayı 'şoke edici' olarak nitelendirdi.55 yaşındaki talihli kadın, şimdi erken emekli olmayı ve gelecekte e-postalarını daha dikkati takip etmeyi planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/2-euro-ile-girdigi-slot-oyunundan-26-milyon-euro-ile-ayrildi-1052397275.html
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abd, e-posta, piyango, kadın, e-mail, ödül, kazanan, ikramiye
E-posta hesabının spam kutusunda 3 milyon dolarlık piyango bileti buldu
10:44 25.01.2022 (güncellendi: 10:57 25.01.2022)
ABD'li bir kadın, alakasız bir e-postayı bulmak amacıyla kontrol ettiği spam klasöründe piyangodan 3 milyon dolar kazandığını öğrendi. Talihli kadın, olayı 'şoke edici' olarak tanımladı.
ABD'de yaşayan 55 yaşındaki Laura Spears, ikramiyenin milyon dolar seviyesine yükseldiğini öğrendikten sonra çevrim içi bir Mega Millions bileti satın almaya karar verdi.
Ülkenin şans oyunları düzenleyicisi Michigan Lottery'den 2 dolara bir bilet aldığını unutan Spears, söz konusu bilete e-posta hesabında denk geldi.
Hesabının spam kutusunda büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenen Spears, piyango yetkililerine, "Kazananların açıklanmasından birkaç gün sonra, biri tarafından bana gönderilen kayıp bir maili arıyordum. Bu yüzden hesabımdaki spam klasörünü kontrol ettim. İşte o zaman piyangodan büyük ödülü kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm" dedi.
"Okuduğuma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı onaylamak için piyango hesabıma giriş yaptım" diyen Spears, olayı 'şoke edici' olarak nitelendirdi.
55 yaşındaki talihli kadın, şimdi erken emekli olmayı ve gelecekte e-postalarını daha dikkati takip etmeyi planlıyor.