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El Salvador Başkanı Bukele: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…
El Salvador Başkanı Bukele: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:15+0300
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dünya
el salvador
nayib bukele
türkiye
mustafa kemal atatürk
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçen haftaki Türkiye ziyaretinin özeti niteliğinde bir video paylaştı. Ziyareti süresince yaptığı Twitter paylaşımlarında olduğu gibi bu kez de Türkçe yazan Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.
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el salvador, nayib bukele, türkiye, mustafa kemal atatürk, osmanlı

El Salvador Başkanı Bukele: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…

16:15 25.01.2022 (güncellendi: 16:25 25.01.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPORecep Tayyip Erdoğan- Nayib Bukele
Recep Tayyip Erdoğan- Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçen haftaki Türkiye ziyaretinin özeti niteliğinde bir video paylaştı.
Ziyareti süresince yaptığı Twitter paylaşımlarında olduğu gibi bu kez de Türkçe yazan Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.
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