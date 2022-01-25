https://tr.sputniknews.com/20220125/el-salvador-baskani-bukele-ah-turkiyem-guzel-insanlarin-guzel-ulkesi-1053111553.html

El Salvador Başkanı Bukele: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…

El Salvador Başkanı Bukele: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:15+0300

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dünya

el salvador

nayib bukele

türkiye

mustafa kemal atatürk

osmanlı

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçen haftaki Türkiye ziyaretinin özeti niteliğinde bir video paylaştı. Ziyareti süresince yaptığı Twitter paylaşımlarında olduğu gibi bu kez de Türkçe yazan Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.

el salvador

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el salvador, nayib bukele, türkiye, mustafa kemal atatürk, osmanlı