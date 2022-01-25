https://tr.sputniknews.com/20220125/elysee-sarayi-macron-onumuzdeki-gunlerde-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1053089907.html
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Elysee Sarayı, Fransa lideri Macron'un Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Putin ve Zelenskiy ile önümüzdeki günlerde doğu Ukrayna'daki gerilimi görüşeceğini... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:45+0300
2022-01-25T01:45+0300
2022-01-25T01:45+0300
ukrayna krizi
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emmanuel macron
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elysee sarayı
vladimir zelenskiy
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Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Avrupa'da istikrarı korumak için diplomasinin tüm kaynaklarını kullanmanın yanı sıra dayanışma ve güvenliklerinden endişe duyan AB ülkelerini desteklemeye hazır olmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusyaya-karsi-guclu-yaptirimlar-hazirladik-1053087396.html
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rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, emmanuel macron, görüşme, elysee sarayı, vladimir zelenskiy
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Elysee Sarayı, Fransa lideri Macron'un Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Putin ve Zelenskiy ile önümüzdeki günlerde doğu Ukrayna'daki gerilimi görüşeceğini duyurdu.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Avrupa'da istikrarı korumak için diplomasinin tüm kaynaklarını kullanmanın yanı sıra dayanışma ve güvenliklerinden endişe duyan AB ülkelerini desteklemeye hazır olmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.
Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.
Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.