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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/elysee-sarayi-macron-onumuzdeki-gunlerde-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1053089907.html
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Elysee Sarayı, Fransa lideri Macron'un Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Putin ve Zelenskiy ile önümüzdeki günlerde doğu Ukrayna'daki gerilimi görüşeceğini... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:45+0300
2022-01-25T01:45+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
vladimir putin
ukrayna
emmanuel macron
görüşme
elysee sarayı
vladimir zelenskiy
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Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Avrupa'da istikrarı korumak için diplomasinin tüm kaynaklarını kullanmanın yanı sıra dayanışma ve güvenliklerinden endişe duyan AB ülkelerini desteklemeye hazır olmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusyaya-karsi-guclu-yaptirimlar-hazirladik-1053087396.html
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rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, emmanuel macron, görüşme, elysee sarayı, vladimir zelenskiy

Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

01:45 25.01.2022
© Sputnik / Alexei Nikolskiy / Fotoğraf bankasına girParis'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy
Paris'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Alexei Nikolskiy
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Elysee Sarayı, Fransa lideri Macron'un Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Putin ve Zelenskiy ile önümüzdeki günlerde doğu Ukrayna'daki gerilimi görüşeceğini duyurdu.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Avrupa'da istikrarı korumak için diplomasinin tüm kaynaklarını kullanmanın yanı sıra dayanışma ve güvenliklerinden endişe duyan AB ülkelerini desteklemeye hazır olmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.
Normandiya formatındaki toplantıda Rus heyetini Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil edeek.
Kozak, 6 Ocak'ta Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş, bu sırada taraflar Normandiya formatındaki müzakerelerin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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