Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ermenistanin-moskova-buyukelcisi-gorevinden-ayrildi-1053088795.html
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, diplomatik misyonun tamamlanması vesilesiyle görevinden ayrıldığını belirtti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:07+0300
2022-01-25T01:14+0300
dünya
ermenistan
büyükelçi
görevden ayrılma
vardan toganyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044084273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_115b0578856e6732bbd2b1515aa715ba.jpg
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği'n in Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2017’den bu yana Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği görevini yerine getiren Togonya’nın, ayrılması nedeniyle yaptığı açıklama yayınlandı.Rusya’daki görevinin sona erdiğini belirten Togonyan, ülkenin tüm devlet kurumlarına ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden mevkidaşlarına teşekkür etti.Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevinden ayrılmadan önce Ermensitan’ın yeni Moskova Büyükelçisi olarak eski Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’ı atamıştı.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044084273_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf5f4ce94e9abe94bf41d5afe5deef7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, büyükelçi, görevden ayrılma, vardan toganyan

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı

01:07 25.01.2022 (güncellendi: 01:14 25.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan
Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, diplomatik misyonun tamamlanması vesilesiyle görevinden ayrıldığını belirtti.
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği'n in Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2017’den bu yana Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği görevini yerine getiren Togonya’nın, ayrılması nedeniyle yaptığı açıklama yayınlandı.
Rusya’daki görevinin sona erdiğini belirten Togonyan, ülkenin tüm devlet kurumlarına ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden mevkidaşlarına teşekkür etti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevinden ayrılmadan önce Ermensitan’ın yeni Moskova Büyükelçisi olarak eski Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’ı atamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce