https://tr.sputniknews.com/20220125/ermenistanin-moskova-buyukelcisi-gorevinden-ayrildi-1053088795.html

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi görevinden ayrıldı

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, diplomatik misyonun tamamlanması vesilesiyle görevinden ayrıldığını belirtti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T01:07+0300

2022-01-25T01:07+0300

2022-01-25T01:14+0300

dünya

ermenistan

büyükelçi

görevden ayrılma

vardan toganyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044084273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_115b0578856e6732bbd2b1515aa715ba.jpg

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği'n in Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2017’den bu yana Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği görevini yerine getiren Togonya’nın, ayrılması nedeniyle yaptığı açıklama yayınlandı.Rusya’daki görevinin sona erdiğini belirten Togonyan, ülkenin tüm devlet kurumlarına ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden mevkidaşlarına teşekkür etti.Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevinden ayrılmadan önce Ermensitan’ın yeni Moskova Büyükelçisi olarak eski Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’ı atamıştı.

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ermenistan, büyükelçi, görevden ayrılma, vardan toganyan