https://tr.sputniknews.com/20220125/fatih-altayli-ak-partili-ozalana-dava-acacak-hadi-gelsin-kalemimi-sattigim-kanitlasin-bakalim-1053102796.html

Fatih Altaylı, AK Partili Özalan'a dava açacak: 'Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım'

Fatih Altaylı, AK Partili Özalan'a dava açacak: 'Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım'

Geçen günlerde Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda yolda kalan otomobillerin videosunu Twitter'dan paylaşarak "Keşke biraz tuzlasalar" diyen, tuzlama yapıldığını... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:04+0300

2022-01-25T13:04+0300

2022-01-25T13:04+0300

türkiye

dava

alpay özalan

fatih altaylı

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Altaylı, yazısının "Hadi kanıtla televoleci" başlıklı bölümünde, yolda kalan araçların videosunu koyma amacının yetkilileri tuzlama konusunda uyarmak olduğunu söylerken, "Sonra aşağıda tuzlama aracını görünce tweet'i sildim. Kıyamet koptu. Yahu pek çok tweetimi siliyorum ben. Muhatabı okuyunca ya da hatalı, yanlış bir şey yazdığımı, haksızlık yaptığımı düşününce siliyorum" dedi.Altaylı,"bir grup trollün saldırıya geçtiğini" söylerken şöyle devam etti:"Ben de onlara anladıkları dilden yanıt verdim. Fazlasına değmezler. Ancak bir troll var ki, onunla mahkemede hesaplaşacağız. Adı Alpay. Soyadı Özalan. Televolelerden hatırlarsınız kendisini. Şimdi vekil yapılmış. Bana 'Kalemini satan' demiş. Kendisini hemen dava etmelerini söyledim avukatıma. Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım."Eski futbolcu Alpay Özalan, 90’lı yılların en çok izlenen magazin programı Televole’nin en sık ekrana taşıdığı isimlerden birisiydi.

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dava, alpay özalan, fatih altaylı