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https://tr.sputniknews.com/20220125/fatma-girik-mal-varligini-yegeni-ve-manevi-kizina-birakti-1053094174.html
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Alkar'a bıraktığı ortaya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:13+0300
2022-01-25T09:13+0300
yaşam
fatma girik
vefat
vasiyet
koronavirüs
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.Fatma Girik, Kovıd-19’a bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah 7’de hayatını kaybetmişti.
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fatma girik, vefat, vasiyet, koronavirüs

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

09:13 25.01.2022
© Twitter Fatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Twitter
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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Alkar'a bıraktığı ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.
Fatma Girik, Kovıd-19’a bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah 7’de hayatını kaybetmişti.
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