https://tr.sputniknews.com/20220125/fatma-girik-mal-varligini-yegeni-ve-manevi-kizina-birakti-1053094174.html

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Alkar'a bıraktığı ortaya... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T09:13+0300

2022-01-25T09:13+0300

2022-01-25T09:13+0300

yaşam

fatma girik

vefat

vasiyet

koronavirüs

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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.Fatma Girik, Kovıd-19’a bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah 7’de hayatını kaybetmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatma girik, vefat, vasiyet, koronavirüs