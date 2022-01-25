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Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli
Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli
Piyanist Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu çiftiyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, İBB Başkanı'yla... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T17:55+0300
2022-01-25T17:55+0300
türkiye
fazıl say
kar
ekrem imamoğlu
suriye ulusal diyalog kongresi çözümü getirecek mi?
dilek imamoğlu
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Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu iddia eden haberlere göndermede bulundu.Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Fazıl Say, Ece Dağıstan Say çiftlerinin birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:"Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"
https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-varank-istanbulu-kar-kiyamet-goturuyor-ibb-baskani-balikci-restoraninda-goruntu-veriyor-1053109892.html
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fazıl say, kar, ekrem imamoğlu, suriye ulusal diyalog kongresi çözümü getirecek mi?, dilek imamoğlu

Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli

17:55 25.01.2022
© Twitter/Fazıl SayFazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu
Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Twitter/Fazıl Say
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Piyanist Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu çiftiyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, İBB Başkanı'yla ilgili çıkan haberere bir göndermede bulundu. Say, "Bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir!" diye yazdı.
Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu iddia eden haberlere göndermede bulundu.
Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Fazıl Say, Ece Dağıstan Say çiftlerinin birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:
"Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
POLİTİKA
Bakan Varank: İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İBB Başkanı balıkçı restoranında görüntü veriyor
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