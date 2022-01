https://tr.sputniknews.com/20220125/fazil-say-imamoglu-ile-fotografini-paylasti-fotografi-ceken-de-devlet-bahceli-1053114943.html

Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli

Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli

Piyanist Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu çiftiyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, İBB Başkanı'yla... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu iddia eden haberlere göndermede bulundu.Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Fazıl Say, Ece Dağıstan Say çiftlerinin birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:"Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"

