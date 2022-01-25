https://tr.sputniknews.com/20220125/fransada-basbakan-ve-3-bakan-hakkindaki-20-bine-yakin-suc-duyurusuna-takipsizlik-1053090424.html

Fransa'da Başbakan ve 3 bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik

Fransa'da Başbakan ve 3 bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik

Fransa'da Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Veran, Eğitim Bakanı Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Djebbari hakkında Kovid-19 salgını sürecini kötü... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T02:29+0300

2022-01-25T02:29+0300

2022-01-25T02:29+0300

dünya

fransa

suç duyurusu

koronavirüs

kovid-19

olivier veran

jean castex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044380643_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_601cc027abca217e51a74ba39db797bc.jpg

Fransız basınındaki haberlere göre, Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari hakkında yapılan 19 bin 685 suç duyurusunda belirtilen unsurların suç oluşturacak nitelikte olmadığını belirtti.CJR, başbakan ve bakanların Kovid-19 salgın sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan suç duyurularında takipsizlik kararı verdi.Suç duyuruları bir avukatın internet sitesinde oluşturduğu başvuru formun doldurulmasıyla yapıldı.CJR hakimleri, Eylül 2020'de eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında, Kovid-19 salgınında başkalarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220109/asili-olmayanlarin-canini-cok-sikmak-istedigini-soyleyen-macron-hakkinda-suc-duyurusu-1052558012.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, suç duyurusu, koronavirüs, kovid-19, olivier veran, jean castex