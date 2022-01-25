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https://tr.sputniknews.com/20220125/fransada-basbakan-ve-3-bakan-hakkindaki-20-bine-yakin-suc-duyurusuna-takipsizlik-1053090424.html
Fransa'da Başbakan ve 3 bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik
Fransa'da Başbakan ve 3 bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik
Fransa'da Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Veran, Eğitim Bakanı Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Djebbari hakkında Kovid-19 salgını sürecini kötü... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T02:29+0300
2022-01-25T02:29+0300
dünya
fransa
suç duyurusu
koronavirüs
kovid-19
olivier veran
jean castex
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Fransız basınındaki haberlere göre, Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari hakkında yapılan 19 bin 685 suç duyurusunda belirtilen unsurların suç oluşturacak nitelikte olmadığını belirtti.CJR, başbakan ve bakanların Kovid-19 salgın sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan suç duyurularında takipsizlik kararı verdi.Suç duyuruları bir avukatın internet sitesinde oluşturduğu başvuru formun doldurulmasıyla yapıldı.CJR hakimleri, Eylül 2020'de eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında, Kovid-19 salgınında başkalarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/asili-olmayanlarin-canini-cok-sikmak-istedigini-soyleyen-macron-hakkinda-suc-duyurusu-1052558012.html
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fransa, suç duyurusu, koronavirüs, kovid-19, olivier veran, jean castex

Fransa'da Başbakan ve 3 bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik

02:29 25.01.2022
© REUTERS / Gonzalo FuentesJean Castex
Jean Castex - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Fransa'da Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Veran, Eğitim Bakanı Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Djebbari hakkında Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan 19 bin 685 suç duyurusuna takipsizlik karar verildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari hakkında yapılan 19 bin 685 suç duyurusunda belirtilen unsurların suç oluşturacak nitelikte olmadığını belirtti.
CJR, başbakan ve bakanların Kovid-19 salgın sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan suç duyurularında takipsizlik kararı verdi.
Suç duyuruları bir avukatın internet sitesinde oluşturduğu başvuru formun doldurulmasıyla yapıldı.
CJR hakimleri, Eylül 2020'de eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında, Kovid-19 salgınında başkalarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
DÜNYA
'Aşılı olmayanların canını çok sıkmak istediğini' söyleyen Macron hakkında suç duyurusu
9 Ocak, 21:48
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