Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220125/genc-rus-ve-turk-sanatcilardan-ortak-resim-sergisi-iki-ulkeyi-ve-halklarini-birlestiren-bir-kopru-1053104136.html
Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’
Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’
Genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, 8 Şubat’a kadar, Bağımsız Sanat Vakfı’nda sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:21+0300
2022-01-25T13:21+0300
yaşam
rusya
türkiye
ergün turan
resim
sergi
andrey buravov
aygül okutan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053104086_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_8df6fdfa8391cfe28ba62fd2ae799de4.jpg
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Lukoil’in desteği ile düzenlenen ve genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, Bağımsız Sanat Vakfı’nda, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.9 Rus ve 7 Türk sanatçının eserlerini barındıran serginin açılışına Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek "Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.‘Sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor’Fatih Belediye Başkanı Turan da, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor" dedi. Sergi küratörü Ahmet Özel, yaptığı açıklamada, sergiyle iki farklı ülkeyi ve kültürü sanatla yaklaştıracak köprü kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Kendi çizgilerini bulmuş genç sanatçıların eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Geçen yıl Ağustos ayında yine buradaki St. Petersburg Sanat Akademisi sanatçılarının katıldığı bir sergi yapmıştık. Oradaki ilişkinin bir devamı olarak bu sergiyi yapıyoruz. 16 sanatçının 45'e yakın eseri sergileniyor" diye konuştu.‘İstanbul ve St. Petersburg kültür ve sanat başkentleri sayılıyor, bizim için bu bağlantı vazgeçilmez’Sergi koordinatörü Aygül Okutan da 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Tatar bir sanatçı olarak Rus ve Türk sanatçıları buluşturmayı misyon edindiğini dile getirdi. Okutan, "Sanat için İstanbul ve St. Petersburg çok özel şehirler, çok ortak tarafları var. İki şehir de sanat ve kültür başkenti sayılıyor. O yüzden bizim için bu bağlantı vazgeçilmez. Sanatçılar için böyle imkan sağlamak da bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergide Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova, Anastasiya Uspenskaya, Türkiye'den de Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu ve Şeyma Kaya'nın eserleri yer alıyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053104086_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_7d772a04d87bb2cd3925c8e64dd3250d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ergün turan, resim, sergi, andrey buravov, aygül okutan

Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’

13:21 25.01.2022
© SputnikGenç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’
Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, 8 Şubat’a kadar, Bağımsız Sanat Vakfı’nda sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin açılışında konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz” dedi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Lukoil’in desteği ile düzenlenen ve genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, Bağımsız Sanat Vakfı’nda, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
9 Rus ve 7 Türk sanatçının eserlerini barındıran serginin açılışına Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek "Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

‘Sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor’

Fatih Belediye Başkanı Turan da, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor" dedi. Sergi küratörü Ahmet Özel, yaptığı açıklamada, sergiyle iki farklı ülkeyi ve kültürü sanatla yaklaştıracak köprü kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Kendi çizgilerini bulmuş genç sanatçıların eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Geçen yıl Ağustos ayında yine buradaki St. Petersburg Sanat Akademisi sanatçılarının katıldığı bir sergi yapmıştık. Oradaki ilişkinin bir devamı olarak bu sergiyi yapıyoruz. 16 sanatçının 45'e yakın eseri sergileniyor" diye konuştu.

‘İstanbul ve St. Petersburg kültür ve sanat başkentleri sayılıyor, bizim için bu bağlantı vazgeçilmez’

Sergi koordinatörü Aygül Okutan da 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Tatar bir sanatçı olarak Rus ve Türk sanatçıları buluşturmayı misyon edindiğini dile getirdi. Okutan, "Sanat için İstanbul ve St. Petersburg çok özel şehirler, çok ortak tarafları var. İki şehir de sanat ve kültür başkenti sayılıyor. O yüzden bizim için bu bağlantı vazgeçilmez. Sanatçılar için böyle imkan sağlamak da bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.
Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergide Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova, Anastasiya Uspenskaya, Türkiye'den de Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu ve Şeyma Kaya'nın eserleri yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce