https://tr.sputniknews.com/20220125/genc-rus-ve-turk-sanatcilardan-ortak-resim-sergisi-iki-ulkeyi-ve-halklarini-birlestiren-bir-kopru-1053104136.html

Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’

Genç Rus ve Türk sanatçılardan ortak resim sergisi: ‘İki ülkeyi ve halklarını birleştiren bir köprü’

Genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, 8 Şubat’a kadar, Bağımsız Sanat Vakfı’nda sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:21+0300

2022-01-25T13:21+0300

2022-01-25T13:21+0300

yaşam

rusya

türkiye

ergün turan

resim

sergi

andrey buravov

aygül okutan

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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Lukoil’in desteği ile düzenlenen ve genç Rus ve Türk sanatçıları bir araya getiren resim sergisi ‘Köprü’, Bağımsız Sanat Vakfı’nda, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.9 Rus ve 7 Türk sanatçının eserlerini barındıran serginin açılışına Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek "Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.‘Sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor’Fatih Belediye Başkanı Turan da, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor" dedi. Sergi küratörü Ahmet Özel, yaptığı açıklamada, sergiyle iki farklı ülkeyi ve kültürü sanatla yaklaştıracak köprü kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Kendi çizgilerini bulmuş genç sanatçıların eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Geçen yıl Ağustos ayında yine buradaki St. Petersburg Sanat Akademisi sanatçılarının katıldığı bir sergi yapmıştık. Oradaki ilişkinin bir devamı olarak bu sergiyi yapıyoruz. 16 sanatçının 45'e yakın eseri sergileniyor" diye konuştu.‘İstanbul ve St. Petersburg kültür ve sanat başkentleri sayılıyor, bizim için bu bağlantı vazgeçilmez’Sergi koordinatörü Aygül Okutan da 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Tatar bir sanatçı olarak Rus ve Türk sanatçıları buluşturmayı misyon edindiğini dile getirdi. Okutan, "Sanat için İstanbul ve St. Petersburg çok özel şehirler, çok ortak tarafları var. İki şehir de sanat ve kültür başkenti sayılıyor. O yüzden bizim için bu bağlantı vazgeçilmez. Sanatçılar için böyle imkan sağlamak da bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.Farklı boyut ve teknikteki çalışmalardan oluşan sergide Rusya'dan Anastasya Mirmoviç, Maks Kaşin, Anastasiya Salimzyanova, Viktoriya Panina, Anastasiya Sizova, Arina Dekker, Ada Morozova, Anastasiya Smolyakova, Anastasiya Uspenskaya, Türkiye'den de Abdullah Güler, Berna İnan, Buket Efe, Emre Tura, Fırat Duman, Sabriye Hatipoğlu ve Şeyma Kaya'nın eserleri yer alıyor.

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rusya, türkiye, ergün turan, resim, sergi, andrey buravov, aygül okutan