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https://tr.sputniknews.com/20220125/google-kullanicilarinin-konumlarini-surekli-takip-ettigi-icin-dava-edildi-1053106790.html
Google, kullanıcılarının konumlarını sürekli takip ettiği için dava edildi
Google, kullanıcılarının konumlarını sürekli takip ettiği için dava edildi
Washington D.C. Başsavcısı Karl Racine, şirketin 'sürekli gözetim' kullandığı ve kullanıcıların konum verilerine erişmek için aldatıcı yöntemler kullandığı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:27+0300
2022-01-25T14:25+0300
dünya
abd
google
washington
dava
duruşma
washington dc
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Dava, Google'ın 2014'ten beri kullanıcıların konumlarını izlemek için kullanıcıları aldattığını ve hesap hizmetleri aracılığıyla gizliliğin nasıl korunduğu konusunda yanıltıcı vaatlerde bulunduğunu iddia ediyor. Racine'in ofisine göre Teksas, Washington ve Indiana'da benzer davaların açılması bekleniyor.Savcılık, tüketicilerin hesaplarını ve cihaz ayarlarını değiştirmenin Google'ın konum verilerine erişmesini engelleyebileceği söylense de, şirketin bu bilgilere diğer Google uygulamalarından, WiFi ve Bluetooth taramalarından veya kullanıcıların IP adresinden erişmeye devam edebileceğini iddia ediyor. 'Google, beyanlarının aksine müşterilerinin verilerinden kar etmeye devam ediyor'Racine Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Google, tüketicileri yanlış bir şekilde hesap ve cihaz ayarlarını değiştirmenin gizliliklerini korumalarına ve şirketin hangi kişisel verilere erişebileceğini kontrol etmelerine izin vereceğine inandırdı. Gerçek şu ki, Google'ın beyanlarının aksine, müşterileri sistematik olarak gözetlemeye ve müşteri verilerinden kar etmeye devam ediyor. Google'ın cesur yanlış beyanları, tüketicilerin gizliliğinin açık bir ihlali" ifadelerini kullandı.Dava ayrıca Google'ı 'karanlık model' olarak adlandırılan, bir kullanıcının konum verileri hakkında daha fazla bilgi sağlama kararını etkileyebilecek stratejik hileler kullanmakla suçluyor. Dava, Google'ın kullanıcıları uygulamayı kullanmaları gerekmese bile konum hizmetlerini açmaya teşvik etmek için 'tekrarlanan bildirim, yanıltıcı baskı taktikleri ve özelliklerin ve ayarların kaçamak ve aldatıcı açıklamalarını' kullandığını belirtiyor.2018'de Google'ın konum izleme uygulamalarıyla ilgili ilk soruşturmanın başlatılmasından sonra açılan davada, Racine'in ofisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Google'ın iş modeli, kullanıcılarının sürekli gözetimine dayanır" dedi:"Bu dava aracılığıyla Google'ı sorumlu tutacağız ve bu süreçte tüketicileri kişisel verilerinin - özellikle fiziksel konumlarıyla ilgili hassas verilerin- nasıl toplandığı, depolandığı ve paraya dönüştürüldüğü konusunda eğiteceğiz. Sonuçta tüketiciler, verilerinin nasıl kullanılacağını veya kullanılmayacağını kendileri belirleyecektir, Google değil."'Kendimizi şiddetle savunacağız'Dava, Google'ın 'aldatıcı ve yasa dışı uygulamalara' girmesini durdurmayı ve şirketin bunu yaptığı için para cezasına çarptırılmasını amaçlasa da, Google Temsilcisi José Castañeda Pazartesi günü Newsweek'e verdiği demeçte, başsavcıların davayı 'yanlış iddialara ve ayarlarımızla ilgili modası geçmiş iddialara dayanarak öne sürdüğünü' söyledi:"Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. Kendimizi şiddetle savunacağız."Castañeda ayrıca, Google'ın son yıllarda kullanıcı gizliliğini korumak için, bazı kullanıcı konum verilerini sürekli olarak otomatik olarak silen bir 'otomatik silme' özelliğinin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli adımlar atıldığını söyledi.
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abd, google, washington, dava, duruşma, washington dc

Google, kullanıcılarının konumlarını sürekli takip ettiği için dava edildi

14:27 25.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGOGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGO
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Washington D.C. Başsavcısı Karl Racine, şirketin 'sürekli gözetim' kullandığı ve kullanıcıların konum verilerine erişmek için aldatıcı yöntemler kullandığı iddiaları nedeniyle dün Google'a dava açtı.
Dava, Google'ın 2014'ten beri kullanıcıların konumlarını izlemek için kullanıcıları aldattığını ve hesap hizmetleri aracılığıyla gizliliğin nasıl korunduğu konusunda yanıltıcı vaatlerde bulunduğunu iddia ediyor.
Racine'in ofisine göre Teksas, Washington ve Indiana'da benzer davaların açılması bekleniyor.
Savcılık, tüketicilerin hesaplarını ve cihaz ayarlarını değiştirmenin Google'ın konum verilerine erişmesini engelleyebileceği söylense de, şirketin bu bilgilere diğer Google uygulamalarından, WiFi ve Bluetooth taramalarından veya kullanıcıların IP adresinden erişmeye devam edebileceğini iddia ediyor.

'Google, beyanlarının aksine müşterilerinin verilerinden kar etmeye devam ediyor'

Racine Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Google, tüketicileri yanlış bir şekilde hesap ve cihaz ayarlarını değiştirmenin gizliliklerini korumalarına ve şirketin hangi kişisel verilere erişebileceğini kontrol etmelerine izin vereceğine inandırdı. Gerçek şu ki, Google'ın beyanlarının aksine, müşterileri sistematik olarak gözetlemeye ve müşteri verilerinden kar etmeye devam ediyor. Google'ın cesur yanlış beyanları, tüketicilerin gizliliğinin açık bir ihlali" ifadelerini kullandı.
Dava ayrıca Google'ı 'karanlık model' olarak adlandırılan, bir kullanıcının konum verileri hakkında daha fazla bilgi sağlama kararını etkileyebilecek stratejik hileler kullanmakla suçluyor.
Dava, Google'ın kullanıcıları uygulamayı kullanmaları gerekmese bile konum hizmetlerini açmaya teşvik etmek için 'tekrarlanan bildirim, yanıltıcı baskı taktikleri ve özelliklerin ve ayarların kaçamak ve aldatıcı açıklamalarını' kullandığını belirtiyor.
2018'de Google'ın konum izleme uygulamalarıyla ilgili ilk soruşturmanın başlatılmasından sonra açılan davada, Racine'in ofisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Google'ın iş modeli, kullanıcılarının sürekli gözetimine dayanır" dedi:
"Bu dava aracılığıyla Google'ı sorumlu tutacağız ve bu süreçte tüketicileri kişisel verilerinin - özellikle fiziksel konumlarıyla ilgili hassas verilerin- nasıl toplandığı, depolandığı ve paraya dönüştürüldüğü konusunda eğiteceğiz. Sonuçta tüketiciler, verilerinin nasıl kullanılacağını veya kullanılmayacağını kendileri belirleyecektir, Google değil."

'Kendimizi şiddetle savunacağız'

Dava, Google'ın 'aldatıcı ve yasa dışı uygulamalara' girmesini durdurmayı ve şirketin bunu yaptığı için para cezasına çarptırılmasını amaçlasa da, Google Temsilcisi José Castañeda Pazartesi günü Newsweek'e verdiği demeçte, başsavcıların davayı 'yanlış iddialara ve ayarlarımızla ilgili modası geçmiş iddialara dayanarak öne sürdüğünü' söyledi:
"Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. Kendimizi şiddetle savunacağız."
Castañeda ayrıca, Google'ın son yıllarda kullanıcı gizliliğini korumak için, bazı kullanıcı konum verilerini sürekli olarak otomatik olarak silen bir 'otomatik silme' özelliğinin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli adımlar atıldığını söyledi.
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