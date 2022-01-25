https://tr.sputniknews.com/20220125/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-suphelinin-annesi-cimere-dilekce-yazdi-1053117577.html

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelinin annesi CİMER’e dilekçe yazdı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelinin annesi CİMER’e dilekçe yazdı

Tunceli'de 751 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zainal Abarakov'un annesi Cemile Yücer, CİMER'e dilekçe yazdı. Annenin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T19:26+0300

2022-01-25T19:26+0300

2022-01-25T19:27+0300

türkiye

şüpheli

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cimer

gülistan doku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1042530899_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_5c435164dddafcd4ace4932f6405c54a.jpg

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zainal Abarakov’un annesi Cemile Yücer’in yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir dilekçe yazdığı belirtildi.'Gelsin oğlunuz buraya yoksa olayları başlatacaklar, getirin Türkiye’ye' dedi Dilekçede Yücer, yurt dışına çıkmak istediklerini, bu nedenle adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ederek şöyle dedi:‘Adli kontrol kararı yok, idari anlamda bir sınırlandırma kaydı kararı konulmuş’Tunceli Barosu Başkanı ve davaya müdahil avukat Kenan Çetin, CİMER’e yazılan dilekçeyle ilgili olarak şunları söyledi:‘Zainal’ın telefonuna, bilgisayarına el konulmadı, evinde kriminal inceleme yapılmadı’Doku ailesinin avukatı Çetin, Zeynal Abakarov’un telefonuna el konulmadığını ve evinde kriminal inceleme yapılmadığını belirterek, "Ailenin avukatı ve baro komisyonunun yazmış olduğu 30’un üzerinde soru var. Bu anlamda bu gizemlerin ortaya çıkartılması gerekiyor. Baştan beri şunu söylüyorduk; Zainal şüpheli, neden telefonuna ve bilgisayarına el konulmadı? Niye evinde kriminal anlamda inceleme yapılmadı? Saçtan tutun, arabası çamurluydu, arabayla ilgili işlemlerin yapılması gerekiyordu. Bu dosyanın yeniden ele alınması gerekiyor. İçinde başka bir şüpheli var, şüphelinin babası emniyette çalışıyor. Soruşturma makamı soruşturmayı yürütecek kolluğun jandarmaya verilmesi talebimiz vardı. Şimdi ailenin avukatı etkin soruşturma yürütülmediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hazırlığı var. Anayasa Mahkemesi'ne dosyanın gitmesi mümkün. Yeni dediğimiz belgeler su yüzüne çıkıyor ama savcılık makamından etkin bir soruşturmanın yapılması talebimiz var. Anne nasıl CİMER’e bilgi veriyorsa, bu olaya tanıklığı olan bilgisi olanların savcılık makamına başvurup bu olayla ilgili aydınlatıcı bilgileri varsa yazılı olarak göndermesi, hiç bir şey yapamıyorsa baromuza bilgi vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.‘Vali, aylarca bizi o köprüde oyaladı’Kızlarının akıbetini öğrenmek için adliye binasının önünde oturma eylemini devam ettiren anne Bedriye Doku, dönemin valisi Tuncay Sonel’in kızını bulacakları yönünde kendilerine söz verdiğini belirterek şunları söyledi:Ne olmuştu?Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, Gülistan’ın kaybolduğu gün Tunceli’ye giderek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuş, ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlenmişti.Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku’nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan’a ait ize rastlanılmamış ve çalışmalar sonlandırılmıştı.ŞÜPHELİ, VALİ VE DİĞER YETKİLİLERİN BİLGİSİ DAHİLİNDE RUSYA’YA GÖNDERİLMİŞ

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şüpheli, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cimer, gülistan doku