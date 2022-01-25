https://tr.sputniknews.com/20220125/haitide-53-buyuklugunde-deprem-2-olu-50-yarali-1053098858.html

Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

Haiti'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T11:28+0300

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ölü

deprem

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Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti. Haiti Sivil Koruma Departmanı hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini paylaşmadı.Kurtarma ekipleri, depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da açıkladı.Yaşanan 5.3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.Ağustos ayında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.Port-au-Prince’de 2010 yılında yaşanan depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/suikastlar-cete-savaslari-kacirmalarla-sarsilan-haitide-iki-gazeteci-diri-diri-yakildi-1052513971.html

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