Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti. Haiti Sivil Koruma Departmanı hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini paylaşmadı.Kurtarma ekipleri, depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da açıkladı.Yaşanan 5.3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.Ağustos ayında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.Port-au-Prince’de 2010 yılında yaşanan depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.
Haiti'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.