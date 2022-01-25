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Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı
Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı
Haiti'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T11:28+0300
2022-01-25T11:28+0300
dünya
haiti
yaralı
ölü
deprem
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Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti. Haiti Sivil Koruma Departmanı hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini paylaşmadı.Kurtarma ekipleri, depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da açıkladı.Yaşanan 5.3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.Ağustos ayında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.Port-au-Prince’de 2010 yılında yaşanan depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/suikastlar-cete-savaslari-kacirmalarla-sarsilan-haitide-iki-gazeteci-diri-diri-yakildi-1052513971.html
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haiti, yaralı, ölü, deprem

Haiti'de 5.3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

11:28 25.01.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Haiti'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.
Haiti Sivil Koruma Departmanı hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini paylaşmadı.
Kurtarma ekipleri, depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da açıkladı.
Yaşanan 5.3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Ağustos ayında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.
Port-au-Prince’de 2010 yılında yaşanan depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.
Haiti başkenti Port-au-Prince'de çete şiddetine kurban giden ve diri diri yakılarak öldürülen iki gazeteciden biri olan Kanada radyo kanalı Ecoute FM'in muhabiri John Wesley Amady - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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