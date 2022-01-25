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Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı
Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın gidemediği bir köyden hasta almaya giden UMKE ekibi kara saplanınca, yardımına başka bir UMKE ekibi yetişti... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:23+0300
2022-01-25T15:23+0300
türkiye
gaziantep
kar
hasta
ambulans
umke
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Gaziantep'te bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle bazı kırsal mahallerin yolunu ulaşıma tamamen kapattı. Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesinde rahatsızlanan bir vatandaşı almak için bölgeye ambulans çıkarılamayınca devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) girdi. Hasta vatandaşı almak için kırsal mahalleye gitmeye çalışan UMKE ekibi, neredeyse bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kara saplandı.İlk ekip kara saplandı, devreye ikinci UMKE ekibi ile köylüler girdiİlk UMKE ekibinin kara saplanması üzerine devreye ikinci UMKE ekibi girdi. Kent merkezinden yola çıkan ikinci UMKE ekibi, hem meslektaşlarını kurtarmak hem de hasta vatandaşa ulaşmak için yola çıktı. Olay ulaşan ikinci UMKE ekibi, köylülerin de desteğiyle kara saplanan UMKE ekibini traktör yardımıyla saplandığı kardan kurtardı.Hastaya yerinde müdahale edilerek sağlığına kavuşturulduKurtarılan UMKE ekibi ile kendilerine yardım eden diğer UMKE ekibi ve köylüler daha sonra hasta vatandaşın yaşadığı eve gitti. Burada hasta vatandaşa yerinde müdahalede bulunan UMKE ekipleri, vatandaşı sağlığına kavuşturdu. UMKE ekipleri ile köylülerin o anlar sonrası hasta vatandaşın evinde beraber fotoğraf çektirmesi ise yürekleri ısıttı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/izmirde-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-dag-yolunda-mahsur-kalan-20-kisi-kurtarildi--1053047165.html
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gaziantep, kar, hasta, ambulans, umke

Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı

15:23 25.01.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCIHasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı
Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI
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Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın gidemediği bir köyden hasta almaya giden UMKE ekibi kara saplanınca, yardımına başka bir UMKE ekibi yetişti. Olay yerine gelen ikinci UMKE ekibi, köylülerin de desteğiyle kara saplanan UMKE ekibini traktör yardımıyla kurtardı.
Gaziantep'te bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle bazı kırsal mahallerin yolunu ulaşıma tamamen kapattı. Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesinde rahatsızlanan bir vatandaşı almak için bölgeye ambulans çıkarılamayınca devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) girdi. Hasta vatandaşı almak için kırsal mahalleye gitmeye çalışan UMKE ekibi, neredeyse bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kara saplandı.

İlk ekip kara saplandı, devreye ikinci UMKE ekibi ile köylüler girdi

İlk UMKE ekibinin kara saplanması üzerine devreye ikinci UMKE ekibi girdi. Kent merkezinden yola çıkan ikinci UMKE ekibi, hem meslektaşlarını kurtarmak hem de hasta vatandaşa ulaşmak için yola çıktı. Olay ulaşan ikinci UMKE ekibi, köylülerin de desteğiyle kara saplanan UMKE ekibini traktör yardımıyla saplandığı kardan kurtardı.

Hastaya yerinde müdahale edilerek sağlığına kavuşturuldu

Kurtarılan UMKE ekibi ile kendilerine yardım eden diğer UMKE ekibi ve köylüler daha sonra hasta vatandaşın yaşadığı eve gitti. Burada hasta vatandaşa yerinde müdahalede bulunan UMKE ekipleri, vatandaşı sağlığına kavuşturdu. UMKE ekipleri ile köylülerin o anlar sonrası hasta vatandaşın evinde beraber fotoğraf çektirmesi ise yürekleri ısıttı.
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