https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html

Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı

Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın gidemediği bir köyden hasta almaya giden UMKE ekibi kara saplanınca, yardımına başka bir UMKE ekibi yetişti... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:23+0300

2022-01-25T15:23+0300

2022-01-25T15:23+0300

türkiye

gaziantep

kar

hasta

ambulans

umke

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053108660_0:0:585:329_1920x0_80_0_0_cda67d56e97ba7997c2249e8a2e9b671.jpg

Gaziantep'te bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle bazı kırsal mahallerin yolunu ulaşıma tamamen kapattı. Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesinde rahatsızlanan bir vatandaşı almak için bölgeye ambulans çıkarılamayınca devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) girdi. Hasta vatandaşı almak için kırsal mahalleye gitmeye çalışan UMKE ekibi, neredeyse bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kara saplandı.İlk ekip kara saplandı, devreye ikinci UMKE ekibi ile köylüler girdiİlk UMKE ekibinin kara saplanması üzerine devreye ikinci UMKE ekibi girdi. Kent merkezinden yola çıkan ikinci UMKE ekibi, hem meslektaşlarını kurtarmak hem de hasta vatandaşa ulaşmak için yola çıktı. Olay ulaşan ikinci UMKE ekibi, köylülerin de desteğiyle kara saplanan UMKE ekibini traktör yardımıyla saplandığı kardan kurtardı.Hastaya yerinde müdahale edilerek sağlığına kavuşturulduKurtarılan UMKE ekibi ile kendilerine yardım eden diğer UMKE ekibi ve köylüler daha sonra hasta vatandaşın yaşadığı eve gitti. Burada hasta vatandaşa yerinde müdahalede bulunan UMKE ekipleri, vatandaşı sağlığına kavuşturdu. UMKE ekipleri ile köylülerin o anlar sonrası hasta vatandaşın evinde beraber fotoğraf çektirmesi ise yürekleri ısıttı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/izmirde-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-dag-yolunda-mahsur-kalan-20-kisi-kurtarildi--1053047165.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, kar, hasta, ambulans, umke