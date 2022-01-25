https://tr.sputniknews.com/20220125/ibb-kar-bilancosunu-acikladi-55-bin-ton-tuz-45-bin-kisilik-yardim-1053115297.html

İBB kar bilançosunu açıkladı: 55 bin ton tuz, 45 bin kişilik yardım

İBB kar bilançosunu açıkladı: 55 bin ton tuz, 45 bin kişilik yardım

İBB, İstanbul'da pazartesi akşamı etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açtı, sorumluluk alanı dışındaki yolların açılmasına da destek oldu... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:05+0300

2022-01-25T18:05+0300

2022-01-25T18:05+0300

türkiye

ibb

kar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

çalışma

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İstanbul'da 24 Ocak pazartesi 15.00'den itibaren şiddetini artıran kar yağışı, çoğunlukla Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi. Yoğun tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi perdelendi. 8 saatte bir metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram oldu. Kar kalınlığı yer yer 80-100 santimetreye ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dört gündür devam eden karla mücadele çerçevesinde 55 bin ton civarında tuz ve 21 ton civarında solüsyon kullandı.Şehrin batı ilçelerinde etkili olan tipide kapanan D100 karayolunu ulaşıma açan İBB, sorumluluk alanı dışındaki TEM, Basın Ekspres ve ana arter olmayan yolların açılmasında da görev yaptı. Ekipler Arnavutköy’e küreme, dozer, iş makinası desteği verdi. İBB ekipleri ayrıca yolda bırakılan araçlar nedeniyle kapanan Hadımköy yolunun açılması çalışmalarına devam ediyor.Etkili yağışının bugün 18.00'den itibaren yer yer etkili olacak şekilde yeniden başlayacağı tahmin ediliyor. İBB, 7 bin 421 personel, bin 582 araç ve iş makinasıyla elverişsiz hava koşullarına karşı mücadelesini sürdürecek.

https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-varank-istanbulu-kar-kiyamet-goturuyor-ibb-baskani-balikci-restoraninda-goruntu-veriyor-1053109892.html

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ibb, kar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çalışma