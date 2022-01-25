https://tr.sputniknews.com/20220125/ibrahimovicten-djokovice-destek-1053104977.html

İbrahimovic'ten Djokovic'e destek

İbrahimovic'ten Djokovic'e destek

Yakın arkadaşı ve tenis yıldızı Novak Djokovic'e Avustralya Açık turnuvasındaki tutumu nedeniyle destek veren İsveçli futbol yıldızı Zlatan İbrahimovic... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T13:48+0300

2022-01-25T13:48+0300

2022-01-25T13:58+0300

spor

ibrahimovic

novak djokovic

zlatan ibrahimovic

avustralya açık tenis turnuvası

tenis

destek

aşı

tenis turnuvası

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Aşısız olduğu gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılamayan Sırp raket Djokovic'e bir destek de İbrahimovic'ten geldi.İsveç merkezli STV televizyonuna demeç veren İbra, "İşe gidebilmek için aşı olmaya zorlanmamalısınız. Sağlıksal nedenlerle aşı olmakla tenis turnuvası için aşı olmak aynı şey değil" dedi.Dünyaca ünlü yıldız, kendisinin de aşı olduğunu ancak bunu futbol oynayabilmek için yapmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html

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