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İbrahimovic'ten Djokovic'e destek
İbrahimovic'ten Djokovic'e destek
Yakın arkadaşı ve tenis yıldızı Novak Djokovic'e Avustralya Açık turnuvasındaki tutumu nedeniyle destek veren İsveçli futbol yıldızı Zlatan İbrahimovic... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:48+0300
2022-01-25T13:58+0300
spor
ibrahimovic
novak djokovic
zlatan ibrahimovic
avustralya açık tenis turnuvası
tenis
destek
aşı
tenis turnuvası
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Aşısız olduğu gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılamayan Sırp raket Djokovic'e bir destek de İbrahimovic'ten geldi.İsveç merkezli STV televizyonuna demeç veren İbra, "İşe gidebilmek için aşı olmaya zorlanmamalısınız. Sağlıksal nedenlerle aşı olmakla tenis turnuvası için aşı olmak aynı şey değil" dedi.Dünyaca ünlü yıldız, kendisinin de aşı olduğunu ancak bunu futbol oynayabilmek için yapmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html
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ibrahimovic, novak djokovic, zlatan ibrahimovic, avustralya açık tenis turnuvası, tenis, destek, aşı, tenis turnuvası

İbrahimovic'ten Djokovic'e destek

13:48 25.01.2022 (güncellendi: 13:58 25.01.2022)
© AP PhotoZlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo
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Yakın arkadaşı ve tenis yıldızı Novak Djokovic'e Avustralya Açık turnuvasındaki tutumu nedeniyle destek veren İsveçli futbol yıldızı Zlatan İbrahimovic, zorunlu aşı uygulamasını 'sorunlu' olarak nitelendirdi.
Aşısız olduğu gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılamayan Sırp raket Djokovic'e bir destek de İbrahimovic'ten geldi.
İsveç merkezli STV televizyonuna demeç veren İbra, "İşe gidebilmek için aşı olmaya zorlanmamalısınız. Sağlıksal nedenlerle aşı olmakla tenis turnuvası için aşı olmak aynı şey değil" dedi.
Dünyaca ünlü yıldız, kendisinin de aşı olduğunu ancak bunu futbol oynayabilmek için yapmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Aşıyı olan kişi, bunu hastalığa karşı etkili olduğuna inandığı için yapıyor. Beni koruduğunu düşündüğüm için aşı oldum, futbol oynayabilmek için değil. İkisi farklı şeyler."
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.
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