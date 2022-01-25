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İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T03:24+0300
2022-01-25T03:24+0300
türkiye
istanbul
afad
süleyman soylu
kar
adil karaismailoğlu
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
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istanbul, afad, süleyman soylu, kar, adil karaismailoğlu

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi

03:24 25.01.2022
© AAİstanbul'da kar
İstanbul'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
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