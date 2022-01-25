https://tr.sputniknews.com/20220125/icisleri-bakani-soylu-ile-ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-istanbula-geldi-1053091305.html

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T03:24+0300

2022-01-25T03:24+0300

2022-01-25T03:24+0300

türkiye

istanbul

afad

süleyman soylu

kar

adil karaismailoğlu

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

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istanbul, afad, süleyman soylu, kar, adil karaismailoğlu