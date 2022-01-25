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https://tr.sputniknews.com/20220125/icisleri-bakani-ulastirma-bakani-ve-afad-baskani-cumhurbaskani-talimatiyla-istanbula-gidiyor-1053087728.html
İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve AFAD Başkanı, Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul'a gidiyor
İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve AFAD Başkanı, Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul'a gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kar
afad
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.
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kar, afad, recep tayyip erdoğan, süleyman soylu

İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve AFAD Başkanı, Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul'a gidiyor

00:44 25.01.2022 (güncellendi: 00:54 25.01.2022)
İstanbul'da kar yağışı Sultangazi Metris bağlantı yolunda da etkili oldu.
İstanbul'da kar yağışı Sultangazi Metris bağlantı yolunda da etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.
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