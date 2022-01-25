İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve AFAD Başkanı, Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.
İstanbul'da kar yağışı Sultangazi Metris bağlantı yolunda da etkili oldu.
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İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.