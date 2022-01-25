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İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur
18:47 25.01.2022 (güncellendi: 19:02 25.01.2022)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, “3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı sırada bir balık restoranına yemek yemeye gitmesine ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.
İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.
3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.
Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor."
3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022