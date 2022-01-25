https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-19-saatlik-mesaide-1-saatlik-yemek-molamin-neden-gundem-yapilmaya-calisildigi-malumdur-1053116883.html

İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur

İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, “3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T18:47+0300

2022-01-25T18:47+0300

2022-01-25T19:02+0300

restoran

ekrem imamoğlu

balık

türkiye

yemek

akom

twitter

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı sırada bir balık restoranına yemek yemeye gitmesine ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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restoran, ekrem imamoğlu, balık, yemek, akom, twitter