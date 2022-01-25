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https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-19-saatlik-mesaide-1-saatlik-yemek-molamin-neden-gundem-yapilmaya-calisildigi-malumdur-1053116883.html
İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur
İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, “3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:47+0300
2022-01-25T19:02+0300
restoran
ekrem imamoğlu
balık
türkiye
yemek
akom
twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı sırada bir balık restoranına yemek yemeye gitmesine ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
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restoran, ekrem imamoğlu, balık, yemek, akom, twitter

İmamoğlu: 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur

18:47 25.01.2022 (güncellendi: 19:02 25.01.2022)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu, “3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı sırada bir balık restoranına yemek yemeye gitmesine ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.
İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.
Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor."
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