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https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-kar-yagisinin-saat-1800den-sonra-devam-etme-ihtimali-yuksek-1053095061.html
İmamoğlu: Kar yağışının saat 18.00'den sonra devam etme ihtimali yüksek
İmamoğlu: Kar yağışının saat 18.00'den sonra devam etme ihtimali yüksek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, "Bu kar yağışı dün olduğu gibi, bugün de akşam itibarıyla, beklenen 18:00'dan... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:39+0300
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ekrem imamoğlu
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ibb
kar
beylikdüzü
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İmamoğlu, dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığının 80 cm'i bulduğunu, bazı bölgelerde 1 metreye yaklaştığını söyledi. Kar yağışının bugün saat 18.00 den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim. Bugün saat 13:00'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarısını yaptı. Yine Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini" dedi. 'Stok sorunumuz yok'İmamoğlu, İBB ekiplerinin çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve "133 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Bu dört günlük süreçte 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 bin ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım. Stok sorunumuz olmadığını vatandaşlarımıza ifade edelim" diye konuştu. 'İBB, katkı sunmaya devam etmiştir'Yol durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "D-100'den sahil yoluna kadar kapalı yolumuz yoktur. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır. Arnavutköy'de çalışmalar devam ediyor. İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil şurası bize ait değil demeden katkı sunmaya, sıkıntıyı en az indirme çabası sürdürülmüştür" dedi.
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ekrem imamoğlu, ibb, kar, beylikdüzü, yol

İmamoğlu: Kar yağışının saat 18.00'den sonra devam etme ihtimali yüksek

09:39 25.01.2022 (güncellendi: 09:54 25.01.2022)
© Twitter/İBBİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Twitter/İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, "Bu kar yağışı dün olduğu gibi, bugün de akşam itibarıyla, beklenen 18:00'dan sonra yine yoğun biçimde devam etme ihtimali yüksek" dedi. İmamoğlu, İBB ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
İmamoğlu, dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığının 80 cm'i bulduğunu, bazı bölgelerde 1 metreye yaklaştığını söyledi.
Kar yağışının bugün saat 18.00 den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim. Bugün saat 13:00'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarısını yaptı. Yine Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini" dedi.

'Stok sorunumuz yok'

İmamoğlu, İBB ekiplerinin çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve "133 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Bu dört günlük süreçte 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 bin ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım. Stok sorunumuz olmadığını vatandaşlarımıza ifade edelim" diye konuştu.

'İBB, katkı sunmaya devam etmiştir'

Yol durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "D-100'den sahil yoluna kadar kapalı yolumuz yoktur. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır. Arnavutköy'de çalışmalar devam ediyor. İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil şurası bize ait değil demeden katkı sunmaya, sıkıntıyı en az indirme çabası sürdürülmüştür" dedi.
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