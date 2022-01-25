İmamoğlu: Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile şehir içi yollarda trafiğin tamamen açıldığını açıkladı.İmamoğlu videoyu, "İstanbul'da tüm kamu kurumları iş birliği halinde bu olağanüstü süreci yönettik, yönetiyoruz. Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık. Şu an şehir içi yollarımızda trafik açık." notu ile paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şehir içi yollarda trafiğin tamamen açıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile şehir içi yollarda trafiğin tamamen açıldığını açıkladı.
İmamoğlu videoyu, "İstanbul'da tüm kamu kurumları iş birliği halinde bu olağanüstü süreci yönettik, yönetiyoruz. Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık. Şu an şehir içi yollarımızda trafik açık." notu ile paylaştı.
İstanbul'da tüm kamu kurumları iş birliği halinde bu olağanüstü süreci yönettik, yönetiyoruz. Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık. Şu an şehir içi yollarımızda trafik açık. pic.twitter.com/nKEpWjKhA6