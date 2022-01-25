https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-sorumluluk-alani-tanimlarina-bakmadan-tum-yollari-acmaya-calistik-1053100954.html

İmamoğlu: Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık

İmamoğlu: Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şehir içi yollarda trafiğin tamamen açıldığını açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T12:24+0300

2022-01-25T12:24+0300

2022-01-25T12:24+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji

kar

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile şehir içi yollarda trafiğin tamamen açıldığını açıkladı.İmamoğlu videoyu, "İstanbul'da tüm kamu kurumları iş birliği halinde bu olağanüstü süreci yönettik, yönetiyoruz. Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık. Şu an şehir içi yollarımızda trafik açık." notu ile paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/imamoglu-kar-yagisinin-saat-1800den-sonra-devam-etme-ihtimali-yuksek-1053095061.html

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istanbul, meteoroloji, kar, ekrem imamoğlu