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IMF 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
IMF 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürdü. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T18:00+0300
2022-01-25T18:00+0300
ekonomi
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büyüme
ekonomi
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.Raporda, küresel ekonominin 2022'ye önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğine dikkat çekildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmasıyla ülkelerin yeniden kısıtlamalar uyguladığına işaret edilen raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin özellikle ABD ile birçok gelişmekte olan ekonomide beklenenden daha yüksek ve daha geniş tabanlı enflasyonla sonuçlandığı aktarıldı.Raporda, 2021'de yüzde 5,9 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.IMF, Ekim 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9, 2023'te ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.Küresel bazlı riskler aşağı yönlüBu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisindeki gerilemenin iki büyük ekonominin büyüme tahminlerindeki düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, ABD'de parasal desteğin erken geri çekilmesi ve devam eden arz sıkıntısının, Çin'de ise emlak sektöründe devam eden daralma ile özel tüketiminin beklenenden daha yavaş toparlanmasının iki ülkenin büyümesinde düşüşe neden olduğu aktarıldı.Raporda, artan enflasyonun, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve yüksek enerji fiyatları ile birlikte öngörülenden daha uzun süre devam etmesinin beklendiği, 2022'de arz-talep dengesizlikleri azaldıkça ve büyük ekonomilerdeki para politikası müdahalesiyle enflasyonun kademeli olarak düşmesinin beklendiği ifade edildi.Küresel bazda risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmasının salgını uzatabileceği ve yeni ekonomik aksamalara neden olabileceği belirtildi.
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imf, büyüme, ekonomi

IMF 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

18:00 25.01.2022
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu - IMF
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürdü.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.
Raporda, küresel ekonominin 2022'ye önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğine dikkat çekildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmasıyla ülkelerin yeniden kısıtlamalar uyguladığına işaret edilen raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin özellikle ABD ile birçok gelişmekte olan ekonomide beklenenden daha yüksek ve daha geniş tabanlı enflasyonla sonuçlandığı aktarıldı.
Raporda, 2021'de yüzde 5,9 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
IMF, Ekim 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9, 2023'te ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel bazlı riskler aşağı yönlü

Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisindeki gerilemenin iki büyük ekonominin büyüme tahminlerindeki düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, ABD'de parasal desteğin erken geri çekilmesi ve devam eden arz sıkıntısının, Çin'de ise emlak sektöründe devam eden daralma ile özel tüketiminin beklenenden daha yavaş toparlanmasının iki ülkenin büyümesinde düşüşe neden olduğu aktarıldı.
Raporda, artan enflasyonun, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve yüksek enerji fiyatları ile birlikte öngörülenden daha uzun süre devam etmesinin beklendiği, 2022'de arz-talep dengesizlikleri azaldıkça ve büyük ekonomilerdeki para politikası müdahalesiyle enflasyonun kademeli olarak düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Küresel bazda risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmasının salgını uzatabileceği ve yeni ekonomik aksamalara neden olabileceği belirtildi.
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