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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar hazırladık
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar hazırladık
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Londra yönetiminin Rusya'ya karşı 'güçlü bir ekonomik yaptırım paketi' hazırladığını ve Ukrayna'daki krizin daha da... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:32+0300
2022-01-25T00:32+0300
2022-01-25T00:32+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunarak yeniden Rusya'yı hedef aldı.Sky News kanalına konuşan Truss, "Birleşik Krallık, Ukrayna'yı koruyucu silahlar, ekonomi ve ticaretle destekleme konusunda tam anlamıyla hazır ve Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi durumunda kullanıma hazır çok güçlü bir yaptırım paketimiz mevcut" ifadelerini kullandı.İngiliz bakan, Londra'nın Ukrayna'da eksiksiz bir operasyona sahip olduğunu, zira 'Birleşik Krallık'ın oldukça endişe verici emareler karşısında her ihtimale hazır olmasının önemli olduğunu' belirtti.Truss, ayrıca bazı büyükelçilik çalışanlarının ve aile fertlerinin Ukrayna'dan ayrıldığının duyurulmasına rağmen Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ingiltere-basbakani-johnson-ukraynada-olasi-bir-gerilim-yeni-bir-cecenistana-yol-acabilir--1053083076.html
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar hazırladık
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Londra yönetiminin Rusya'ya karşı 'güçlü bir ekonomik yaptırım paketi' hazırladığını ve Ukrayna'daki krizin daha da kızışması durumunda bunu kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunarak yeniden Rusya'yı hedef aldı.
Sky News kanalına konuşan Truss, "Birleşik Krallık, Ukrayna'yı koruyucu silahlar, ekonomi ve ticaretle destekleme konusunda tam anlamıyla hazır ve Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi durumunda kullanıma hazır çok güçlü bir yaptırım paketimiz mevcut" ifadelerini kullandı.
İngiliz bakan, Londra'nın Ukrayna'da eksiksiz bir operasyona sahip olduğunu, zira 'Birleşik Krallık'ın oldukça endişe verici emareler karşısında her ihtimale hazır olmasının önemli olduğunu' belirtti.
Truss, ayrıca bazı büyükelçilik çalışanlarının ve aile fertlerinin Ukrayna'dan ayrıldığının duyurulmasına rağmen Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.