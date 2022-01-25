https://tr.sputniknews.com/20220125/ispanya-kralinin-kiz-kardesi-ile-esi-yolsuzluga-batmis-evliligi-iliski-gerekcesiyle-bitiriyor-1053110045.html

İspanya Kralı'nın kız kardeşi ile eşinin yolsuzluğa batmış evliliğine 'ilişki' gerekçesiyle nokta

İspanya Kralı'nın kız kardeşi ile eşinin yolsuzluğa batmış evliliğine 'ilişki' gerekçesiyle nokta

İspanya Kralı VI. Felipe'nin kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, yolsuzluk skandalına batmış 25 yıllık evlilikleri için noktalama kararı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:44+0300

2022-01-25T15:44+0300

2022-01-25T15:55+0300

dünya

prenses cristina

inaki urdangarin

vi. felipe

ayrılık

evlilik

boşanma

ispanya kralı 6. felipe

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Tüm dünyada kraliyetin nüfuzunu kullanarak aldıkları ihalelerle devletin milyonlarca euro parasını zimmete geçirmekten yargılandıkları davayla tanınan İspanya Kralı'nın kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamadan bir hafta önce Urdangarin'in Fransa'nın güneyindeki bir sahil kasabasında bir iş arkadaşıyla el ele yürürken fotoğrafları yayımlanmıştı. Cristina ile Urdangarin, ortak açıklamalarında, 25 yıllık evlilik ilişkisini 'karşılıklı anlaşmayla koparmak için aldıkları karara saygı gösterilmesini' talep etti. Çift, 'dört çocuklarına olan bağlılıklarının sağlamlığını koruduğunu' belirtti.Olimpiyat madalyalı eski milli hentbolcu Urdangarin (54), 2018'de yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmadan suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada kralın kız kardeşi aklanırken, damat, cezasının bir kısmını kuzey İspanya'daki bir hapishanede geçirmesinin ardından, 2021 başında cezasını kamuya yararlı çalışmayla tamamlaması şartıyla tahliye edildi. Noos davası diye bilinen yolsuzluk skandalı nedeniyle, çift, aristokratik unvanları ellerinden alınmış ve kraliyet ailesinin maaş bordrosundan çıkarılmış durumda. Magazin basınına göre özellikle yolsuzluk skandalından beri Urdangarin'den boşanması için kraliyet ailesinin baskısı altında olan Cristina (56), yaklaşık 10 yıldır İsviçre'nin Cenevre kentinde hayatını sürdürüyor. Hasta annesinin yaşadığı Bask şehri Vitoria'da bir danışmanlık firmasında çalışan Urdangarin, geçen hafta işine giderken, 'evli ve iki çocuk annesi bir kadınla evlilik dışı ilişkiye girmesinin kanıtı' olarak sunulan fotoğraflara dair sorularla karşılaşanınca, "Olur böyle şeyler" dedi.

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prenses cristina, inaki urdangarin, vi. felipe, ayrılık, evlilik, boşanma, ispanya kralı 6. felipe