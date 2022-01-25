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https://tr.sputniknews.com/20220125/ispanya-kralinin-kiz-kardesi-ile-esi-yolsuzluga-batmis-evliligi-iliski-gerekcesiyle-bitiriyor-1053110045.html
İspanya Kralı'nın kız kardeşi ile eşinin yolsuzluğa batmış evliliğine 'ilişki' gerekçesiyle nokta
İspanya Kralı'nın kız kardeşi ile eşinin yolsuzluğa batmış evliliğine 'ilişki' gerekçesiyle nokta
İspanya Kralı VI. Felipe'nin kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, yolsuzluk skandalına batmış 25 yıllık evlilikleri için noktalama kararı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:44+0300
2022-01-25T15:55+0300
dünya
prenses cristina
inaki urdangarin
vi. felipe
ayrılık
evlilik
boşanma
ispanya kralı 6. felipe
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Tüm dünyada kraliyetin nüfuzunu kullanarak aldıkları ihalelerle devletin milyonlarca euro parasını zimmete geçirmekten yargılandıkları davayla tanınan İspanya Kralı'nın kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamadan bir hafta önce Urdangarin'in Fransa'nın güneyindeki bir sahil kasabasında bir iş arkadaşıyla el ele yürürken fotoğrafları yayımlanmıştı. Cristina ile Urdangarin, ortak açıklamalarında, 25 yıllık evlilik ilişkisini 'karşılıklı anlaşmayla koparmak için aldıkları karara saygı gösterilmesini' talep etti. Çift, 'dört çocuklarına olan bağlılıklarının sağlamlığını koruduğunu' belirtti.Olimpiyat madalyalı eski milli hentbolcu Urdangarin (54), 2018'de yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmadan suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada kralın kız kardeşi aklanırken, damat, cezasının bir kısmını kuzey İspanya'daki bir hapishanede geçirmesinin ardından, 2021 başında cezasını kamuya yararlı çalışmayla tamamlaması şartıyla tahliye edildi. Noos davası diye bilinen yolsuzluk skandalı nedeniyle, çift, aristokratik unvanları ellerinden alınmış ve kraliyet ailesinin maaş bordrosundan çıkarılmış durumda. Magazin basınına göre özellikle yolsuzluk skandalından beri Urdangarin'den boşanması için kraliyet ailesinin baskısı altında olan Cristina (56), yaklaşık 10 yıldır İsviçre'nin Cenevre kentinde hayatını sürdürüyor. Hasta annesinin yaşadığı Bask şehri Vitoria'da bir danışmanlık firmasında çalışan Urdangarin, geçen hafta işine giderken, 'evli ve iki çocuk annesi bir kadınla evlilik dışı ilişkiye girmesinin kanıtı' olarak sunulan fotoğraflara dair sorularla karşılaşanınca, "Olur böyle şeyler" dedi.
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prenses cristina, inaki urdangarin, vi. felipe, ayrılık, evlilik, boşanma, ispanya kralı 6. felipe

İspanya Kralı'nın kız kardeşi ile eşinin yolsuzluğa batmış evliliğine 'ilişki' gerekçesiyle nokta

15:44 25.01.2022 (güncellendi: 15:55 25.01.2022)
© REUTERS / Enrique CalvoPrenses Cristina ve eşi Iñaki Urdangarin
Prenses Cristina ve eşi Iñaki Urdangarin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Enrique Calvo
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İspanya Kralı VI. Felipe'nin kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, yolsuzluk skandalına batmış 25 yıllık evlilikleri için noktalama kararı açıkladı. Açıklama, Urdangarin'in bir iş arkadaşıyla el ele yürürken fotoğraflarının magazin basınında yayımlanmasından bir hafta sonra geldi.
Tüm dünyada kraliyetin nüfuzunu kullanarak aldıkları ihalelerle devletin milyonlarca euro parasını zimmete geçirmekten yargılandıkları davayla tanınan İspanya Kralı'nın kız kardeşi Cristina de Borbón ile eşi Iñaki Urdangarin, ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamadan bir hafta önce Urdangarin'in Fransa'nın güneyindeki bir sahil kasabasında bir iş arkadaşıyla el ele yürürken fotoğrafları yayımlanmıştı.
Cristina ile Urdangarin, ortak açıklamalarında, 25 yıllık evlilik ilişkisini 'karşılıklı anlaşmayla koparmak için aldıkları karara saygı gösterilmesini' talep etti. Çift, 'dört çocuklarına olan bağlılıklarının sağlamlığını koruduğunu' belirtti.
Olimpiyat madalyalı eski milli hentbolcu Urdangarin (54), 2018'de yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmadan suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada kralın kız kardeşi aklanırken, damat, cezasının bir kısmını kuzey İspanya'daki bir hapishanede geçirmesinin ardından, 2021 başında cezasını kamuya yararlı çalışmayla tamamlaması şartıyla tahliye edildi.
Noos davası diye bilinen yolsuzluk skandalı nedeniyle, çift, aristokratik unvanları ellerinden alınmış ve kraliyet ailesinin maaş bordrosundan çıkarılmış durumda.
Magazin basınına göre özellikle yolsuzluk skandalından beri Urdangarin'den boşanması için kraliyet ailesinin baskısı altında olan Cristina (56), yaklaşık 10 yıldır İsviçre'nin Cenevre kentinde hayatını sürdürüyor.
Hasta annesinin yaşadığı Bask şehri Vitoria'da bir danışmanlık firmasında çalışan Urdangarin, geçen hafta işine giderken, 'evli ve iki çocuk annesi bir kadınla evlilik dışı ilişkiye girmesinin kanıtı' olarak sunulan fotoğraflara dair sorularla karşılaşanınca, "Olur böyle şeyler" dedi.
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