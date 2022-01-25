https://tr.sputniknews.com/20220125/ispanyada-son-24-saatte-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-son-10-ayin-en-ust-seviyesine-cikti-1053121771.html

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte ölenlerin sayısı 382 artışla son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:03+0300

2022-01-25T22:03+0300

2022-01-25T22:03+0300

koronavirüs

ispanya

vaka

kovid-19

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830832_0:121:1201:796_1920x0_80_0_0_19a5056be79b9f4f1843ad2d69349bf6.jpg

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'da son 24 saatte 114 bin 877 yeni vaka tespit edildi ve 382 kişi öldü.Bu, günlük ölüm verilerinde 26 Mart 2021'den bu yana açıklanan en yüksek sayı oldu.Salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 9 milyon 395 bin 767'ye çıktığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bin 376'ya çıktı.Öte yandan, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı ise düne nazaran 114 puan azalarak, 3 bin 267 olarak açıklandı.İspanya'da mevcut durumda 2 bin 204'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 314 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.Ülkede yüksek vaka ve ölüm sayılarına rağmen bazı kısıtlamalar kaldırılırken, son olarak Katalonya'da 10'dan fazla kişinin toplanması yasağı ve kapalı alanlarda kapasite sınırlaması uygulaması sonlandırıldı.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, vaka, kovid-19, omicron