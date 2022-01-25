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İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti
İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti
İsrail merkezli NSO Group'un CEO'su Asher Levy istifa etti. İstifanın, "İsrail polisinin Pegasus yazılımıyla kendi vatandaşlarını da izlediği" yönündeki... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:12+0300
2022-01-25T23:12+0300
dünya
yazılım
pegasus
pegasus casus yazılımı
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İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımının üreticisi NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini açıkladı.İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Levy'in istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayımladı.Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok" ifadelerini kullandı.İsrail'de 'polis Pegasus'u denetimsizce kullandı' tartışmasıİsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldıİsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/polonyada-casus-yazilim-pegasus-icin-sorusturma-komisyonu-1052725040.html
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yazılım, pegasus, pegasus casus yazılımı

İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

23:12 25.01.2022
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İsrail merkezli NSO Group'un CEO'su Asher Levy istifa etti. İstifanın, "İsrail polisinin Pegasus yazılımıyla kendi vatandaşlarını da izlediği" yönündeki haberlerden sonra gelmesi dikkati çekti
İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımının üreticisi NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini açıkladı.
İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Levy'in istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayımladı.
Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok" ifadelerini kullandı.

İsrail'de 'polis Pegasus'u denetimsizce kullandı' tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.
Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.
İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
14 Ocak, 01:31
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