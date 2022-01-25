İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'

Sosyal medyada konuya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntüler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yurt dışı yolcularının protestoya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘We need hotel’ (Otel ihtiyacımız var) sloganı dikkat çekti.Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıklamıştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerin otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto ettikleri belirtildi. Görüntülerde turistlerin 'Otele ihtiyacımız var' dedikleri duyuldu.
Sosyal medyada konuya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Görüntüler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yurt dışı yolcularının protestoya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘We need hotel’ (Otel ihtiyacımız var) sloganı dikkat çekti.
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıklamıştı.