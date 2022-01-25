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İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'
İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerin otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto ettikleri belirtildi... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:14+0300
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türkiye
istanbul havalimanı
protesto
turist
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Sosyal medyada konuya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntüler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yurt dışı yolcularının protestoya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘We need hotel’ (Otel ihtiyacımız var) sloganı dikkat çekti.Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kar-engeli-nedeniyle-3-bin-kisi-avmde-sabahladi-1053101343.html
türkiye
istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı, protesto, turist

İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'

15:14 25.01.2022 (güncellendi: 15:28 25.01.2022)
© Fotoğrafİstanbul Havalimanı’nda mahsur kalanlar turistlerden protesto
İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalanlar turistlerden protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Fotoğraf
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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerin otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto ettikleri belirtildi. Görüntülerde turistlerin 'Otele ihtiyacımız var' dedikleri duyuldu.
Sosyal medyada konuya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Görüntüler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yurt dışı yolcularının protestoya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘We need hotel’ (Otel ihtiyacımız var) sloganı dikkat çekti.
Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Kar engeli nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:34
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıklamıştı.
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