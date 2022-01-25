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https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-pistlerden-biri-acildi-1053104303.html
İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı
İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T13:24+0300
2022-01-25T13:24+0300
türkiye
sivil havacılık genel müdürlüğü (shgm)
shgm
uçuş
istanbul havalimanı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00’de trafiğe açılmıştır” denildi.Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçuşların kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.
türkiye
istanbul havalimanı
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sivil havacılık genel müdürlüğü (shgm), shgm, uçuş, istanbul havalimanı

İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı

13:24 25.01.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.
Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00’de trafiğe açılmıştır” denildi.
Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.
Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçuşların kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.
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