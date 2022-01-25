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https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-ucaklarin-kalkislari-basladi--1053122597.html
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların da başladığını bildirdi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen İlker Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
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thy, kar, ilker aycı

İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları başladı

22:22 25.01.2022 (güncellendi: 22:23 25.01.2022)
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların da başladığını bildirdi.
İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen İlker Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."
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