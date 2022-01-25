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https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-ucuslar-1300den-sonra-baslayacak-1053094931.html
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki uçuşların başlayacağı saati açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:30+0300
2022-01-25T09:30+0300
2022-01-25T09:30+0300
türkiye
thy
uçak
bilal ekşi
istanbul havalimanı
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, "Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
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thy, uçak, bilal ekşi, istanbul havalimanı
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki uçuşların başlayacağı saati açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, "Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.