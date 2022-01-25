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https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-havalimaninda-ucuslar-1300den-sonra-baslayacak-1053094931.html
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki uçuşların başlayacağı saati açıkladı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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uçak
bilal ekşi
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, "Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
türkiye
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thy, uçak, bilal ekşi, istanbul havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'den sonra başlayacak

09:30 25.01.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki uçuşların başlayacağı saati açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Ekşi, "Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
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