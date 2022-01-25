https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-valiliginden-park-uyarisi-otoyol-ve-temden-araclarinizi-kaldirin-1053097053.html

İstanbul Valiliği'nden park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

İstanbul Valiliği'nden park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T10:41+0300

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2022-01-25T10:41+0300

türkiye

kar

ali yerlikaya

otomobil

d-100 karayolu

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.

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kar, ali yerlikaya, otomobil, d-100 karayolu