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https://tr.sputniknews.com/20220125/istanbul-valiliginden-park-uyarisi-otoyol-ve-temden-araclarinizi-kaldirin-1053097053.html
İstanbul Valiliği'nden park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın
İstanbul Valiliği'nden park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T10:41+0300
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türkiye
kar
ali yerlikaya
otomobil
d-100 karayolu
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.
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kar, ali yerlikaya, otomobil, d-100 karayolu

İstanbul Valiliği'nden park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

10:41 25.01.2022
© AAİstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylidüzü'nde D-100 kara yolu karla kaplanırken sürücüler ve metrobüsü kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylidüzü'nde D-100 kara yolu karla kaplanırken sürücüler ve metrobüsü kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.
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